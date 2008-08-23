میزان برداشت میوه در لرستان 20 درصد کاهش یافت

بهروز بهاروند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد ، اظهار داشت : پیش بینی می شود در سال جاری در لرستان 119 هزار تن انواع میوه تولید و روانه بازار مصرف شود .

وی تصریح کرد : سال گذشته بیش از 133 هزار تن انواع میوه در لرستان تولید شد که این میزان در سال جاری با توجه به پدیده خشکسالی و سرمای شدید و همچنین از بین رفتن جوانه های گل حدود 20 درصد کاهش نشان می دهد .

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان یادآور شد : در حال حاضر 28 گونه انواع میوه در استان لرستان تولید که علاوه بر مصرف داخلی به سایر استانهای کشور و برخی کشورهای اروپایی و حوزه خلیج فارس نیز صادر می شود .

بهاروند به توسعه باغات استان اشاره کرد و بیان داشت : در سالجاری با کاشت 4 هزار و 200 هکتار باغ جدید سطح باغات مثمر استان به بیش از 49 هزار و 136 هکتار رسیده است .

وی خاطر نشان کرد : با توجه به برآوردهای کارشناسی انجام شده 750 هزار هکتار از اراضی دیم لرستان مناسب احداث باغات مثمر است .