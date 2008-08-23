مفتی مصر خواستار همکاری تمام خیرین برای اطعام فقرا در ماه رمضان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دیلی نیوز مصر، شیخ ابراهیم نجم سخنگوی مفتی اعظم مصر اعلام کرد این درخواست برای وزارت انسجام اجتماعی، بانک غذا و سایر سازمانهای بزرگ خیریه ارسال شده تا آنها نهادی را تشکیل دهند که مسئول نظارت و همواهنگی موائد الرحمان باشد.

دکتر علی جمعه همچنین خواستار آغاز نخستین ستاد انسجام و شفقت میان تاجران، نهادها و شرکتها شد تا بخشی از منافع خود را به کار خیر اختصاص دهند و گرسنگی میان تمام شهروندان از بین برود.

وی همچنین تأکید کرد که کار این ستاد در صورت تشکیل همزمان با آغاز ماه مبارک هرسال پیگری می شود.

فرماندار شهر جیزه پیش از این اعلام کرده بود که پهن شدن این سفره های افطاری و برپاکردن پایگاه های عمومی در خیابانها و میادین یا تسهیلات توریستی بدون اجازه ویژه از مقامات محلی ممنوع است.

وی علت این امر را به برقراری امنیت، جلوگیری از آتش، حفظ بهداشت عمومی عنوان کرد.

فرماندار قاهره نیز به نوبه برای منظور کاهش بار سنگین شبکه های برق، استفاده از لامپهای تزئینی را بدون کسب اجازه از مقامات محلی ممنوع کرد .