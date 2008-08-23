ضرورت تقویت روابط تهران - بیروت بعد از تشکیل دولت وحدت ملی

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه السفیر، فوزی صلوخ روزگذشته در بیروت مجتبی فردوسی پور کادرار سفارت ایران در بیروت را به حضور پذیرفت.

فردوسی پور در این دیدار نامه " منوچهر متکی " وزیر امورخارجه ایران را به وی تقدیم کرد که متکی در این نامه از حضور وی در کنفرانس کشورهای عدم تعهد در ماه جولای گذشته در تهران برگزار شد و همچنین از نقش فعال لبنان در آن تشکر و قدردانی کرد.

مجتبی فردوسی پور و فوزی صلوخ

کاردار سفارت ایران در بیروت همچنین با ابراز امیدواری از سفر صلوخ به تهران بر تقویت روابط دوجانبه و فعال شدن توافقات انجام شده بین دو کشور تاکید کرد.

فردوسی پور بعد از این نشست گفت : دیدار من با صلوخ با هدف نزدیک کردن دیدگاه ها و تبادل نظر و رایزنی درباره تحولات بین المللی انجام شد.

تقویت روابط دوجانبه بین تهران و بیروت بعد از تشکیل دولت وحدت ملی از دیگر موضوعاتی بود که در نشست دو طرف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

منوچهر متکی در نامه خود همچنین تعیین مجدد فوزی صلوخ را برای برعهده گرفتن مسئولیت وزارت امورخارجه لبنان به وی تبریک گفت.

درعین حال شبکه تلویزیونی المنار اعلام کرد : فردوسی پور با میشل عون رهبر جریان ملی آزاد لبنان دیدار کرد و عون دیدگاه های خود را درباره مسائل لبنان و منطقه ارائه کرد.

فردوسی پورنیز اظهار داشت : این دیدار با هدف ایجاد زمینه ای مشترک و تقویت روابط با لبنان انجام شد.

وی با اشاره به اینکه در نظر دارد با همه گروه های لبنانی به منظور تقویت روابط دوجانبه دیدار کند، ابراز امیدواری کرد که میشل عون درروزهای آتی به ایران سفر کند.