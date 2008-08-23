سرانه ورزشی مردم همدان به 38 سانتی متر مربع رسید

سید عبدی افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر همدان، با بیان اینکه توسعه سرانه ورزشی افراد در استان همدان اولویت کاری قرارگرفته است، اظهار داشت : افزایش سرانه ورزشی در استان همدان تا پایان سال 88 به یک متر مربع خواهد رسید .

افتخاری با بیان اینکه 30 درصد سرانه ورزشی در نظر گرفته شده سرپوشیده و 70 درصد آن فضای باز است، اظهار داشت : در قانون برنامه چهارم توسعه، افزایش سرانه برای هر نفر یک متر مربع هدف قرار گرفته بود که متأسفانه این امر در همدان محقق نمی شود .

وی اظهار داشت : قبل از روی کار آمدن دولت نهم سرانه ورزشی هر فرد در استان همدان 15 سانتی متر بود که در حال حاضر به 38 سانتی متر رسیده است .

وی از افتتاح پروژه ورزشی شهر گیان و برزول در سال جاری خبر داد و گفت : اعتبارات عمرانی هر شهرستان بر اساس سرانه فیزیکی ورزشی توزیع می شود و در توزیع آن رعایت عدالت اصلی ترین هدف است .