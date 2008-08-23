کل اعتبارات تملک دارایی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان جذب شد

محمود خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت : کل اعتبارات تملک دارایی این اداره کل بالغ بر 22میلیارد ریال بود که با توجه به پایان مهلت قانونی، این اعتبارت جذب و هزینه شد .

وی تصریح کرد : با جذب کل اعتبارات تملک دارایی این اداره کل، زیر ساخت های انجام فعالیت های متناسب با تبیین فرهنگ دینی در لرستان رو به بهبود است .

سرپرست اداری مالی اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان ابراز امیدواری کرد : با حمایت های مطلوب استانداری لرستان در واگذاری اعتبارات تملک دارایی به حوزه فرهنگ دینی، بتوان در اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان مشکلات و محدودیت های موجود را در این حوزه رفع کرد .