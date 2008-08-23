نمایشگاه پاییزه در همدان برگزار می شود

کاظم دانش آراسته در گفتگو با خبرنگارمهر در همدان با بیان اینکه نمایشگاه پاییزه به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس دایر خواهد شد، اظهار داشت: این نمایشگاه از هشتم شهریور ماه به مدت 15 روز در تمام شهرستانهای استان همدان برپا می شود.

وی دسترسی آسان خریداران به مایحتاج ضروری خود را از اهداف برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد و گفت: امسال نمایشگاه پاییزه همدان در فضایی افزون بر دو هزار و 450 مترمربع طراحی شده است که با حضور واحدهای صنفی و صنعتی برگزار می شود .

وی یادآور شد : در نمایشگاه پاییزه امسال 200 غرفه با میانگین 15 درصد تخفیف محصولاتی از قبیل پوشاک، کیف و کفش ومواد غذایی و لوازم التحریر را عرضه می کنند.

دانش آراسته با اشاره به نقش نمایشگاه در تنظیم قیمتها افزود : برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا نقش موثری در تنظیم بازار دارد و از بحران های احتنمالی قیمتها جلویگری می کند .