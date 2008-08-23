آخرین تمرین اشتیاق برای اولین کنسرت در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از شش روز به آغاز نخستین کنسرت گروه موسیقی "اشتیاق" و"ارکستر زهی ایرانی" در تهران زمان باقی است و این دو گروه آخرین تمرینهای خود را انجام دادند.

این کنسرت در دو بخش برگزار می شود. قسمت اول که به کوارتت زهی اختصاص دارد با آهنگسازی و نوازندگی تار علی قمصری به صورت کوارتت زهی کمانچه به همراه سازهای کوبه ای در دستگاه همایون اجرا می شود. این بخش با یک پیش درآمد آغاز وبا تصنیفهایی چون "نغمه سوزان"،"دردکشان" با شعری از حافظ ،"خرامان"،"آتش" با شعری از مجذوب علیشاه و همچنین با تکنوازی کمانچه و تار ادامه می یابد وبا قطعه "نیم جان" با شعری از سعدی به پایان می رسد.

قطعات قسمت دوم از ساخته های هریک از نوازنده های گروه بر اشعاری از مولانا است این بخش با یک مقدمه از علی قمصری شروع می شود، قطعه "موج" یک اثر 11 ضربی ساخته اسحاق چگینی،"غلام قمر" با تنظیمی از حمیدرضا خبازی و اسحاق چگینی،تصنیف "پریزاد" با تنظیم سعید هنرمند، قطعه ضربی "نهفت" به آهنگسازی و تنظیم علیرضا قربانی و علی قمصری مجموع قطعاتی است که در نوا اجرا می شود و همچنین پایان بخش این کنسرت قطعه "دردعاشقی" در آواز دشتی است.

اجرای قطعات بخش دوم آغازگر تمرینات گروه موسیقی "اشتیاق" است اتفاق نظر جمع بر سر مجموع آثار ساخته شده و همچنین شورایی اداره شدن گروه یکی از ویژگی های مثبت گروه موسیقی اشتیاق بود به این معنا که در طول تمرین همه اعضا نسبت به خوب و یا بد بودن اجرا نظر داشتند و در نهایت با اتفاق نظر جمع اقدام به تغییر و یا بازسازی قطعات می کردند و این نکته ای بود که خود قربانی هم بر آن تاکید داشت و از آن به همدلی اعضا با یکدیگر تعبیر کرد.

در فاصله استراحت بین دو بخش علیرضا قربانی خواننده از گروه اشتیاق و چگونگی حضور آن بر روی صحنه گفت : گروه موسیقی "اشتیاق" با ساختاری جدید و همچنین ارائه گونه ای دیگر از ساز کمانچه به شکل کوارتت زهی در بخش نخست بر روی صحنه ظاهر می شود قصد دارد در نخستین حضور خود حرفی تازه در موسیقی ایران را بیان کند؛ اعضای گروه موسیقی اشتیاق خیلی وقت است که با یکدیگر برنامه های مختلف را در نقاط مختلف دنیا اجرا می کنند و من امیدوارم کنسرت خوبی را به صحنه ببریم و خوشبختانه اعضای گروه همه تلاش خودش را در جهات مختلف انجام داده است تا کاری متفاوت ارائه دهد البته ناگفته نماند دلهره ای نداریم چراکه هریک از نوازنده ها از نوازندگان خوب و حرفه ای هستند .

این خواننده در پایان به پیچیدگیهای آواز در اجرای کوارتت زهی کمانچه اشاره کرد و گفت : بخش کوارتت زهی متفاوت و درعین حال بسیار پیچیده در اجرای صحنه ای است و همین پیچیدگیها در خواندن تصانیف وجود دارد چرا که اصولا آقای قمصری نوع کارهایی که می نویسد به لحاظ ریتمیک خاص و البته مشکل است که این ریتمها نه تنها برای خواننده بلکه برای نوازنده ها هم بسیار پیچیدگیهای خاص خود را دارد بنابراین تمرکز و تمرین زیادی را می طلبد و به عقیده من نوازنده هایی باید حضور داشته باشند که مشکل ریتم نداشته باشند که این مسئله سخت است.

علی قمصری نوازنده تار، اصغرعربشاهی نوازنده تار، نوشین پاسدار عود، اسحاق چگینی نی، رشید کاکاوند تمبک نوزانده های بخش دوم گروه موسیقی "اشتیاق" هستند و همچنین سهراب پورناظری، شروین مهاجر، سامان صمیمی و نگار خارکن از کمانچه نوازان ثابت در دو بخش هستند و مصباح قمصری در قسمت اول کمانچه باس و دربخش دوم دمام و سازهای کوبه ای می زند و همچنین سازهای کوبه ای بخش نخست به عهده همایون نصیری است.