79 طرح در لاهیجان به بهره برداری می رسد

آقایی ، فرماندار لاهیجان شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: برای اجرای این تعداد طرح در لاهیجان افزون بر 130میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است .

وی گفت: افتتاح دو پروژه دبیرستان، چهار پروژه مدرسه پنج کلاسه، پروژه استخر تامین آب، کارخانه شالیکوبی، نصب و تجهیز و توسعه کامل سوئیچ و راه اندازی نمایشگرتوسط دستگاه اجرایی مخابرات ازجمله این طرح ها است.

آقایی ادامه داد: پروژه گاز رسانی، تامین آب آشامیدنی، آسفالت جاده، کوچه و خیابان، نصب تابلوی یادمان شهدا، افتتاح مرکز مشاوره و روان درمانی، شرکت های تولیدی و صنعتی، ایستگاه پمپاژ آب، پروژههای بیمارستانی و مددجویی از دیگر پروژههای قابل افتتاح در هفته دولت امسال در لاهیجان است.

فرماندار لاهیجان همچنین با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر و گرامیداشت هفته دولت گفت: هفته دولت فرصتی برای بیان کارآمدی نظام بر مبنای ارزشهای اعتقادی و آموزه‌های دینی است.

آقایی خاطر نشان کرد: اطلاع‌رسانی شفاف و بهینه از عملکرد دولت یک نیاز مبرم تا مردم در جریان خدماتی که دولت انجام داده قرار گیرند.

فرماندارلاهیجان در ادامه با بیان اینکه دولتمردان خادم مردم هستند و خدمت خالصانه و بی‌منت انجام می‌دهند، یادآورشد: خدماتی که دولت برای مردم انجام داده است افتخاری برای مسئولان و دولتمردان است که زمینه خدمت رسانی به مردم برای آنان فراهم است.

