ایجاد 25 هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در همدان

علی حسین احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان گفت : بیشترین فرصت شغلی ایجاد شده در بخش کشاورزی و شامل 12 هزار و 445 مورد بوده است که 48 درصد از شغل ها را شامل می شود .

وی تصریح کرد : شغلهای ایجاد شده در بخش خدمات فنی و تولیدی و صنعت نیز به ترتیب 36 درصد و 16 درصد به خود اختصاص داده اند .

معاون خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان گفت: در زمینه ایجاد اشتغال 55 درصد فرصتهای مهیا شده برای زنان سرپرست خانوار و 45 دردصد نیز برای مردان بوده است که از این میزان 58 درصد در روستاها و 42 درصد نیز در شهرها شکل گرفته است .

وی متذکر شد : از کل اعتبارات جذب شده 90 درصد صرف خانوارهای تحت پوشش و مددجویان شده است .

معاون خودکفایی کمیته امداد امام (ره) استان همدان یادآور شد : تاکنون پنج هزار خانوار که یک پنجم خانوارهای تحت پوشش را شامل می شود به خودکفایی کامل دست پیدا کرده اند.

احمدی افزود: استان همدان در سال های گذشته در زمینه خودکفایی رتبه های اول تا سوم در کشور کسب کرده است.