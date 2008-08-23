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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۸:۵۶

ایجاد 25 هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: معاون خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان گفت: تاکنون 25 هزار و 927 فرصت شغلی در راستای خودکفایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان ایجاد شده است.

علی حسین احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان گفت: بیشترین فرصت شغلی ایجاد شده در بخش کشاورزی و شامل 12 هزار و 445 مورد بوده است که 48 درصد از شغل ها را شامل می شود.

وی تصریح کرد: شغلهای ایجاد شده در بخش خدمات فنی و تولیدی و صنعت نیز به ترتیب 36 درصد و 16 درصد به خود اختصاص داده اند.

معاون خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان گفت: در زمینه ایجاد اشتغال 55 درصد فرصتهای مهیا شده برای زنان سرپرست خانوار و45 دردصد نیز برای مردان بوده است که از این میزان 58 درصد در روستاها و 42 درصد نیز در شهرها شکل گرفته است.

وی متذکر شد: از کل اعتبارات جذب شده 90 درصد صرف خانوارهای تحت پوشش و مددجویان شده است.

معاون خودکفایی کمیته امداد امام (ره) استان همدان یادآور شد: تاکنون پنج هزار خانوار که یک پنجم خانوارهای تحت پوشش را شامل می شود به خودکفایی کامل دست پیدا کرده اند.

احمدی افزود: استان همدان در سال های گذشته در زمینه خودکفایی رتبه های اول تا سوم در کشور کسب کرده است.

کد مطلب 736588

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