نگرانی شدید آمریکا از فروش تسلیحات روسیه به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در همین رابطه آمریکا روز گذشته نگرانی شدید خود را در مورد گزارش های منتشر شده مبنی بر قصد روسیه برای فروش اسلحه به سوریه ابراز داشت.

"رابرت وود" یکی از سخنگویان وزارت خارجه امریکا گفت: بدیهی است که ما در مورد گزارش های منتشر شده مبنی بر اینکه روسیه احتمال دارد سلاح یا سامانه های تسلیحاتی در اختیار سوریه قرار دهد، بسیار نگران هستیم.

وود که در جمع خبرنگاران سخن می گفت در ادامه افزود : ما همواره به روسیه گوشزد کرده ایم که این فروشها نباید انجام گیرد چرا که کمکی به ثبات منطقه نمی کند و من مجددا مصرانه از آنها می خواهم در صورتی که قصد انجام این کار را دارند از آن منصرف شوند.

نگرانی آمریکا از فروش تسلیحات روسیه به سوریه در حالی ابراز می شود که رژیم صهیونیستی نیز از این مسئله ابراز نگراین کرده بود.

