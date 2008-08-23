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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۲۲

کاراته جام ریاست جمهوری/

آکادمی نخبگان قهرمان جام نهم شد / حسین روحانی هم شکست خورد

آکادمی نخبگان قهرمان جام نهم شد / حسین روحانی هم شکست خورد

نهمین دوره رقابتهای کاراته جام وحدت و دوستی جمعه شب با قهرمانی تیم کاراته آکادمی نخبگان ایران در سالن شهید افراسیابی تهران خاتمه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابتها با حضور20 تیم داخلی و خارجی  روز پنجشبه در سالن شهید افراسیابی تهران آغاز شد که جمعه شب با قهرمانی تیم آکادمی نخبگان ایران خاتمه یافت.

این تیم با کسب 5 مدال طلا ، 3 نقره ویک برنز به عنوان قهرمانی دست یافت. ترکیه با 2 نقره و دو برنز در جای دوم ایستاد و ژاپن با یک نقره و یک برنز درمکان سوم ایستاد.

در آخرین روز این مسابقات در کومیته تیمی که 13 تیم حضور داشتند تیم ملی ایران عنوان نخست را کسب کرد. ترکیه نایب قهرمان شد و دو تیم گرجستان و منتخب اتحادیه اروپا به عنوان سوم  مشترک دست یافتند.

درکومیته انفرادی وزن 60- کیلوگرم محمد غروبی از آکادمی نخبگان ایران با برتری مقابل حسین روحانی قهرمان سال 2006 جهان و دارنده مدال طلای بازیهای دوحه به مدال طلا دست یافت. روحانی نقره گرفت و"ریوزوتای ناگا" از ژاپن به همراه محمد امیری از افغانستان به مدال برنز مشترک دست یافتند.

همچنین در وزن 65-  کیلوگرم زاوه وجدانی از آکادمی نخبگان طلا گرفت. علی محمد از عراق دوم شد و حسن روحانی به همراه "دیدوید پاتریس" از گرجستان  به مقام سوم مشترک دست پیدا کردند.

کد مطلب 736592

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