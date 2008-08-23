اعتراض سنیوره به تهدیدهای اسرائیل علیه لبنان در سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، فؤاد سنیوره در این نامه ابراز امیدواری کرد که دبیر کل سازمان ملل متحد برای این مسئله اهمیت بسیار قائل شود و اعضای شورای امنیت را از موضع لبنان و خطرات تهدیدهای اسرائیل آگاه کند.

تصمیم دولت لبنان برای اعتراض به سازمان ملل متحد، در نشست عصر روز پنجشنبه دولت اتخاذ شد.

لازم به ذکر است مسئولان رژیم صهیونیستی طی روزهای اخیر، تهدید کرده اند که در صورت وقوع جنگ جدید با لبنان، زیرساخت های این کشور را هدف قرار خواهند داد.

از سوی دیگر هواپیماهای جاسوسی رژیم صهیونیستی پروازهای خود را بر فراز آسمان لبنان افزایش داده اند.