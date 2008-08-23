30 دانشگاه و موسسه خارجی در اجلاس دوازدهم دانشگاه های خزر شرکت می کنند

دکتر کریم سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از پنج کشور روسیه، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان و ایران در این اجلاس شرکت می کنند.

وی تصریح کرد: شماری از کارشناسان دانشگاه ها و موسسات داخلی هم در این کنفرانس حضور دارند.

دبیر علمی برگزاری این اجلاس با بیان اینکه برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی زیست محیطی خزر که با پیشنهاد دانشگاه مازندران در اجلاس یازدهم در باکو برگزار شد، گفت: در این کنفرانس کارشناسان و محققان دانشگاه های حاشیه خزر در 12موضوع مشکلات زیست محیطی دریای خزر را بررسی و چاره اندیشی می کنند.

سلیمانی، نوسانات آب دریای خزر را یکی از اصلی ترین موضوعات قابل بررسی این کنفرانس بیان کرد و ادامه داد: استانهای شمالی خزر در ایران همواره در معرض خطر جدی ارتفاع منفی نوسانات آب دریای خزر قرار دارند.

وی بهره برداری بی رویه از ذخایر و ورود فاضلاب های صنعتی و خانگی از سوی حاشیه نشینان دریای خزر را از دیگر موضوعات مهم این کنفرانس بیان کرد.

به گفته وی، دوازدهمین اجلاس روسای دانشگاههای حاشیه دریای خزر از فردا یکشنبه به میزبانی دانشگاه مازندران در بابلسر برگزار می شود.