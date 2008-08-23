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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۱۰

ایران روی کمربند شیوع سرطان مری و معده قرار دارد

دبیر اجرایی سومین کنگره جراحان عمومی ایران گفت: استانهای مازندران ، گیلان ، زنجان ،آذربایجان و کردستان از مناطقی هستند که به دلیل شیوع بالای سرطان مری و معده در دنیا کاملا شناخته شده هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر سید هاشم سید مهدی با بیان این مطلب اظهار داشت: سرطانهای مری و معده جز شایع ترین سرطانهای دستگاه فوقانی گوارش در کشور ما محسوب می شوند که نیازمند اجرای طرحهای غربالگری جهت تشخیص به موقع بیماری و شروع به موقع درمان هستند.

وی گفت: علامت های شایع حاصل از بیماری مانند بلع سخت ، دردهای منتشر و اختلالات گوارشی معمولا زمانی بروز پیدا می کنند که بیماری در مراحل پیشرفته قرار گرفته و درمان در این مرحله بسیار مشکل می باشد در صورتیکه با اجرای طرحهای غربالگری و شناسایی بیماران درمراحل اولیه با استفاده از روشهایی چون اندوسکوپی ، لاپاراسکوپی ، تراکوسکوپی ، سونوگرافی داخل مری  و سایر روشهای پیشرفته رادیوگرافی، می توان سرطان های مری و معده را در مراحل اولیه تشخیص داد و به صورت کامل درمان کرد.

سید مهدی همچنین تصریح کرد: غذاهای آماده و سریع fast food ، نوشیدنی های داغ، الکل و سیگار از عوامل ایجاد و تشدید سرطانهای مری و معده می باشند که از آثار زیانبار زندگی در جوامع امروزی محسوب می شوند.

لازم به ذکر است، نتایج جدیدترین دستاوردهای تشخیص و درمان در زمینه سرطانهای مری و معده با حضور متخصصین جراحی عمومی ، پزشکان عمومی ، متخصصان رادیوتراپی ، انکولوژی  و سایر اندیشمندان در سومین کنگره انجمن علمی جراحان عمومی ایران در تاریخ 7 تا 9 آبان ماه سال جاری در مرکز همایشهای رازی مورد بحث و تبادل نظر علمی قرار خواهد گرفت و کلیه علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این کنگره علمی به آدرس اینترنتی www.Generalsurgeons.ir مراجعه نمایند.

کد مطلب 736600

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