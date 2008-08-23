زباله های بیمارستانی اراک سامان دهی می شود

حسن مهرعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در قالب این طرح زباله های بیمارستانی واحدهای درمانی اراک به طور مجزا با دیگر پس ماندها جمع آوری می شود.

وی با اشاره به اینکه دفع مناسب پس ماندهای بیمارستانی، یکی از معضلات و دغدغه‌های شهروندان اراکی است، اضافه کرد: با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی بیمارستان‌های تحت نظارت مرکز بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی به دستگاه بی‌خطر تجهیز و زباله‌های بیمارستانی تبدیل به زباله عادی و بی‌خطر خواهند شد.

وی ساماندهی و مبارزه با سگ‌های ولگرد را از طرح‌های نظارتی مرکز بهداشت شهرستان اراک عنوان کرد و گفت: با همکاری و هماهنگی شهرداری و دامپزشکی، یک اکیپ خاص پس از فراگیری آموزش‌ها و مهارت‌های کافی و انجام واکسیناسیون اقدام به جمع ‌آوری سگ‌های ولگرد در سطح شهر خواهند کرد.

مهرعلی همچنین بازرسی و نظارت بر آرایشگاه‌های زنانه در سطح شهر اراک را از دیگر طرح‌های نظارتی مرکز بهداشت بیان کرد و خاطرنشان کرد: به منظور جلوگیری از فعالیت‌های غیربهداشتی نظیر تتو، کاشت ناخن، الکترولیزو ... از آرایشگاه‌های زنانه بازدید و با واحدهای متخلف در این زمینه برخورد و پرونده به دادسرای عمومی انقلاب ارجاع داده می‌شود.