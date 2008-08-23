دستگاهها از امحاء صحیح زباله های عفونی شانه خالی می کنند

دکتر حسینعلی شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : آیین نامه ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها در حالی پس از ماهها تاخیر در کمیسیون زیر بنایی دولت به تصویب رسید که همچنان اقدام چشمگیری در خصوص بحث امحاء صحیح زباله های عفونی مشاهده نمی شود.

وی تصریح کرد: تا کنون دستگاهها به بهانه عدم وجود آیین نامه ضوابط اجرایی قانون مدیریت پسماندها نسبت به امحاء زباله های بیمارستانی اقدام لازم را انجام نمی دادند اما در حال حاضر نیز با وجود رفع این مشکل کماکان توجهی به این مقوله که با سلامت مردم سروکار دارد نمی شود که در این راستا بنا شده اعضای کمیسیون بهداشت مجلس، بی توجهی دستگاهها در این امر را پیگیری کنند.

شهریاری بر ایجاد هماهنگی میان وزارت بهداشت، شهرداری و محیط زیست در امحاء صحیح زباله های بیمارستانی تاکید کرد و گفت : در حال حاضر چنین هماهنگی میان دستگاههای متولی مشاهده نمی شود.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت : بر اساس آیین نامه مذکور وزارت بهداشت باید در جهت میکروب زدایی و ویروس زدایی زباله های بیمارستانی اقدام کند در حالی که این امر نیاز به اعتبارات لازم دارد که چنین بودجه ای هیچ گاه در اختیار وزارت بهداشت قرار نگرفته است.

وی تاکید کرد: دولت باید اعتبار لازم را برای اقدام در راستای امحاء صحیح زباله های عفونی تامین کند. همچنین وزیر بهداشت نیز باید در جهت تامین این اعتبار در هیئت دولت تلاش کند.