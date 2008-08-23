تصویب طرح جلوگیری از آلودگی خاک در کمیسیون زیر بنایی دولت

دکتر سروش مدبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : به منظور کاهش آلودگی خاک ها طرح جلوگیری از آلودگی خاک توسط کارشناسان در سازمان حفاظت محیط زیست تهیه شد و جهت تصویب به کمیسیون زیر بنایی دولت ارسال شد که بحث های کارشناسی آن به اتمام رسیده است.

وی تصریح کرد: هیئت وزیران باید در ارتباط با این طرح اظهار نظر کنند و پس از آن جهت تصویب و اجرایی شدن به مجلس و شورای نگهبان ارجاع خواهد شد.

مدبری معتقد است: بخش‌های زیادی از زمین در مناطق مختلف کشور به علت بی توجهی آلوده می شوند و هیچ دستگاهی نیز حاضر به پاسخگویی نیست. این در حالی است که با تصویب قانون جلوگیری از آلودگی خاک، دستگاهها در برابر خاک احساس مسئولیت بیشتری خواهند داشت.

مدیرکل دفتر بررسی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر و مجری این طرح خواهد بود.