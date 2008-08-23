ورود آقایان به سینما ممنوع و پیدا شدن گمشده یک فیلمساز

به گزارش خبرنگار مهر، با انتشار یادداشتی در زمینه حمایت نشدن از فیلم "ملک سلیمان" روابط عمومی معاونت سینمایی با ارسال جوابیه‌ای میزان حمایت مالی از این فیلم را مشخص کرد. بر اساس این جوابیه تاکنون سه میلیارد و سیصد میلیون تومان برای "ملک سلیمان" هزینه و هزینه‌های مالی پروژه از سوی فارابی تأمین شده است.





"ملک سلیمان"؛ پروژه سه میلیاردی سینما

* سینما میلاد در اقدامی غیرمعمول با نصب پلاکاردی روی در ورودی سینما اعلام کرده مردان مجرد روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه حق ورود به سینما را ندارند. محمد پورمروت مالک و مسئول سینما این اقدام را حرکتی در جهت ایجاد آرامش و امنیت تماشاگران که عموماً خانواده‌ها و بانوان هستند عنوان کرد.

وی گفت: اغتشاش‌ از سوی مردان مجرد باعث شد که ما روزهایی خاص را برای ورود آقایان به سینما اختصاص دهیم. آنها با تجمع و ایجاد سرو صدا و درگیری امنیت خانواده‌ها به خصوص بانوان را خدشه‌دار کرده و خسارت‌های مادی فراوان به سینما وارد می‌کنند.

* سعید تهرانی کارگردان "سربلند" معتقد است فیلم مخاطب را به دیدن تصاویری دعوت می‌کند که همه ما از آنها خاطره داریم. وی گفت: به جرأت می‌گویم هیچیک از مخاطبان از سینما ناراضی بیرون نمی‌روند. قصد من ساخت کاری متفاوت بود. من همیشه در فکر این بودم و وقتی "شهر گناه" رابرت رودریگز را دیدم، حس کردم گمشده خود را یافته‌ام.

* فریدون جیرانی کارگردان "مرگ تدریجی یک رویا" اعلام کرد شخصیت‌های این مجموعه خاکستری‌اند و گفت: در این مجموعه از سیاه و سفید بودن صرف شخصیت‌ها پرهیز شده است. سینمای ایران در دوران جنگ توجه بیشتر به قهرمان‌های سفید داشت که در سال‌های پس از جنگ به ضد قهرمان تبدیل شدند. اکنون فیلمنامه‌نویسان به خلق شخصیت‌های خاکستری گرایش دارند.

کیکاوس زیاری منتقد سینما نیز معتقد است با شرایطی که بر جامعه نویسندگان ما حاکم است، جیرانی با پرداختی بد و نشان دادن کاراکتری بی‌بند و بار و منفی از این قشر، شرایط آنان را بیش از پیش متزلزل کرده است. وی افزود: بهتر بود جیرانی در اول مجموعه از این سنت استفاده می‌کرد که می‌نویسند تمام کاراکترهای این مجموعه خیالی است!

ستاره اسکندری بازیگر نقش ساناز در "مرگ تدریجی" هم معتقد است نقش منفی نیست و باید به منشأ رفتارهایش دقت شود. وی گفت: آدم منفی وجود ندارد بلکه انسان‌ها رفتارهای خوب را انتخاب می‌کنند یا بد. نکته‌ای که تلاش کردم در شخصیت ساناز وجود داشته باشد این است که در مواردی مظلومیت و قربانی بودن او برای مخاطب مسجل شود.

* حسین معززی ‌نیا درباره "یوسف پیامبر" نوشت: در جشنواره دوازدهم فجر فیلمی به نام "ایوب پیامبر" نمایش داده شد و فرج‌الله سلحشور در جلسه پرسش و پاسخ گفت "حس کردم نزدیکی زیاد به شخصیت پیامبران دارم... در تلویزیون ما زندگی پیامبران اولی‌العزم را کسانی نشان داده‌اند که به اعتقاد من نباید دست به این کارها بزنند. ما بحمدالله یک آب شسته‌تر از دیگرانیم."

"از آنجا که مشهور است ما ملتی هستیم که حافظه تاریخی نداریم، خواستم این پرسش و پاسخ تاریخی را که خودم در آن زمان شاهدش بودم بار دیگر در مقطع فعلی که اثر دیگری از آقای سلحشور در حال پخش از رسانه ملی است یادآوری کنم. اصولاً یادآوری برخی چیزها در بعضی مقاطع خوب و موجب بهینه‌سازی حافظه تاریخی آدمیزاد می‌شود."

* مجید صالحی کارگردان "سه در چهار" درباره تأثیر غیبت محمد کاسبی در مجموعه گفت: نویسنده 16 قسمت برای شخصیت‌ها نوشته بود، اما یک مرتبه ما آنها را نمی‌بینیم. در اوج قصه یک شخصیت از داستان خارج شد و این خلاقیت علیرضا مسعودی بود که توانست داستان را جمع کند. ما حتی نمی‌دانستیم قرار است پایان چه بشود و آیا برای قسمت‌های پایانی کاسبی را داریم یا نه.

* رییس سازمان صدا و سیما معتقد است جلوگیری از پخش برخی برنامه‌های ما در جهان نشانه تأثیرگذاری آنهاست. عزت‌الله ضرغامی در اختتامیه جشنواره آخرین منجی گفت: اگر بخواهیم در عرصه جهان تأثیرگذار باشیم می‌توانیم قدم‌هایی خوب برداریم. زیرا حداقل ابزارهای لازم برای اینکار را در اختیار داریم.

* سیروس تسلیمی تهیه‌کننده و پخش‌کننده "دیوار" با انتقاد از تلویزیون، آن را باعث نزول سطح سلیقه مخاطب دانست. وی گفت: تلویزیون با نمایش مجموعه‌های 90 شبی و فیلم‌های 90 دقیقه‌ای باعث نزول سلیقه مخاطب شده و تماشاگر به دلیل تأثیرگذاری آثار تلویزیونی تنها از آثار کمدی و سرگرم‌کننده استقبال می‌کند.

* محمدعلی نجفی کارگردان و رییس پیشین هیئت مدیره خانه سینما معتقد است بسیاری از فیلم‌های سینمای ایران بیشتر مناسب نمایش در تلویزیون هستند. وی گفت: به دلیل کمبود امکانات نمایشی و سیاست‌های تلویزیون، تولید به سبک و سیاق سینمایی دچار فراموشی شده و اغلب تولیدات با فرمت تلویزیونی تولید و پخش می‌شوند.

* احمد آقالو بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون به هیچ شیوه‌ای در بازیگری اعتقاد ندارد. وی تصریح کرد: اصلاً شیوه‌ای وجود ندارد، این بازیگری است که وجود دارد. آدم لباس نمایش را می‌پوشد و گریم می‌کند و بازی‌اش را می‌کند، دیگر شیوه‌ای وجود ندارد. اگر هم هست من نمی‌دانم کدام است!





شخصیت ساناز با بازی ستاره اسکندری یک کاراکتر خاکستری!

* رسول نجفیان معتقد است خلاقیت در موسیقی مذهبی با استفاده از ترانه‌های لس‌آنجلسی محقق نمی‌شود. وی گفت: موسیقی ایران پس از اسلام در قالب دستگاهها و گوشه‌های تعزیه ماندگار شد. این برای من و امثال من بسیار مهم است که در زمینه موسیقی مذهبی پژوهش می‌کنیم، اما در عمل شاهد استفاده از ترانه‌های مبتذل در ایام عزاداری هستیم.

* اخبار صدا و سیما همچنان اصلی‌ترین منبع خبری در میان مردم کشور است. نتایج نظرسنجی بهار 87 در 32 مرکز استان نشان می‌دهد اخبار صدا و سیما پرمخاطب‌ترین منبع خبری در میان مردم کشور است و در این میان بخش خبری 20:30 شبکه دو پربیننده‌ترین و بخش‌های خبری 21 شبکه اول و 22 شبکه سه به ترتیب مقام‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.