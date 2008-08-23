"ایستگاه خاموش" روایتی تازه از جنگ است

حمید طالقانی درباره پذیرش کارگردانی "ایستگاه خاموش" به خبرنگار مهر گفت: این فیلم روایتی نو از جنگ است. خیلی دوست داشتم نگاهی به بچه‌های جنگ داشته باشم، به همین دلیل ترغیب شدم کارگردانی این فیلم را بپذیرم. در "ایستگاه خاموش" مخاطبان شاهد صحنه‌های توپ و تانک نیستند و تنها صدای این صحنه‌ها را در تاریکی می‌شنوند.

وی در ادامه افزود: این فیلم روایتگر فردی به نام حمید عکاس خبری است که در زمان جنگ حضور داشته است. او در جامعه امروز خود می‌خواهد روایتگر دردی از جامعه خودش باشد و ما تلاش‌های او را برای برپایی نمایشگاه عکس و... می‌بینیم. تدوین این فیلم را اخیراً محسن توکلی به پایان رسانده و به زودی آهنگساز پروژه مشخص می‌شود.

این کارگردان درباره انتخاب بازیگران "ایستگاه خاموش" گفت: فیلم بودجه کمی داشت و ما باید بر اساس بودجه بازیگران را انتخاب می‌کردم، مسلماً ایده‌آل‌هایی که در ذهن داشتم به دلیل بودجه کم میسر نشد. گرچه با نامزدهایی که در نظر داشتم، صحبت کردم و آنها هم نظرشان مساعد بود، اما کمبود بودجه مانع شد.

پروژه "ایستگاه خاموش" به تهیه‌کنندگی مهدی علمی‌نیا و بابک حسنی ابهریان ساخته می‌شود و در آن رسول توکلی، مریم سلطانی، امیر آقامیرزاد، مسعود حقی، علی داودی، لادن سلیمانی و فخرالدین صدیق‌شریف بازی می‌کنند. این فیلم قرار است از شبکه یک روی آنتن برود.

در خلاصه داستان فیلم "ایستگاه خاموش" آمده است: حمید عکاسی خبری است که به زودی می‌میرد و این موضوع را دکتر محبی می‌‌داند. تلاش حمید برای بازگشایی نمایشگاه عکس و موافقت نکردن تیم پزشکی برای اعزام او به خارج دکتر منصوری را گرفتار آدم‌هایی می‌کند که...

عوامل پروژه عبارتند از مسعود حقی دستیار کارگردان، بهرام درخشان نویسنده، حسن سلطانی مدیر تصویربرداری، مهدی مجلل مدیر تولید، شهاب رضایی صدابردار، علی شایانفر طراح صحنه و لباس، لوریمر کوک‌تپه طراح گریم، ایرج قاسمی نورپرداز، بیتا ارسطویی منشی صحنه، امیر حدیدی عکاس و کیانوش کیانی مدیر روابط عمومی.