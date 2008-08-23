تاریخ اکران جیمز باند جدید تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فیلم‌های قبلی باند عموما پیش از هفته روز شکرگزاری (چهارمین پنجشنبه ماه نوامبر) در بازار آمریکای شمالی اکران شده‌اند، اما امسال نمایش فیلم "مایه آرامش" در این تاریخ با اکران "هری پاتر و شاهزاده دورگه" همزمان می‌شد و این مسئله مورد پسند سونی و مترو گلدوین مه‌یر توزیع‌کنندگان فیلم جدید باند نبود.

وقتی هفته پیش استودیو برادران وارنر اعلام کرد ششمین فیلم مجموعه "هری پاتر" را بجای 21 نوامبر از 17 ژوئیه 2009 به نمایش درمی‌آورد، برنامه استودیو سونی نیز برای اکران "مایه آرامش" تغییر کرد.

جف بلیک، رئیس بخش بازاریابی و توزیع جهانی سونی در این باره گفت: به اعتقاد ما 14 نوامبر برای نمایش فیلم باند بسیار مناسب است و از هفته تعطیلات روز شکرگزاری تا تمام کریسمس تماشاگران بهترین فرصت را برای دیدن این فیلم دارند.

فیلم ماجرایی "استرالیا" با بازی هیو جکمن و نیکول کیدمن نیز همزمان با "مایه آرامش" اکران می‌شود. فیلم جدید باند را مارک فورستر فیلمساز بریتانیایی زاده آلمان ساخته که چندی پیش فیلم "بادبادک‌باز" را بازی همایون ارشادی روی پرده داشت. فیلمنامه را پل هگیس سازنده فیلم برنده اسکار "تصادف" بر اساس فیلمنامه اولیه نیل پرویس و رابرت وید فیلمنامه‌نویسان جیمز باند قبلی نوشته است.



ماتیو آمالریک بازیگر فرانسوی و اولگا کوریلنکو بازیگر اوکراینی دیگر نقش‌آفرینان بیست و دومین جیمز باند تاریخ سینمای از سال 1962 تا امروز هستند. جانکارلو جانینی بازیگر ایتالیایی و جودی دنچ بازیگر بریتانیایی برنده اسکار هم نقش‌های رنه ماتیس و "ام" را در فیلم جدید تکرار کرده‌اند.



نام "مایه آرامش" از داستان کوتاه سال 1960 به همین نام نوشته یان فلمینگ خالق شخصیت و ماجراهای جیمز باند گرفته شده است. داستان فلمینگ در باهاما می‌گذرد، اما فیلم جدید برخلاف داستان کوتاه از جایی آغاز می‌شود که "کازینو رویال"، فیلم قبلی باند به پایان رسید.