نمایشگاه دستاوردهای بنگاههای زودبازده در گرگان گشایش بافت

به گزارش خبرنگار مهر از گرگان، ۶۰ شرکت اقتصادی بنگاههای زودبازده تولیدات خود را در این نمایشگاه چهار روزه به معرض نمایش گذاشتند.
رئیس سازمان کار و اموراجتماعی گلستان در مراسم افتتاح این نمایشگاه افزود: شرکتهایی که از محل بنگاههای اقتصادی زودبازده تسهیلات دریافت کرده اند، در این نمایشگاه شرکت دارند.
محمدرضا ربیعی افزود: این 60 شرکت با دریافت ۱۶۵میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات بنگاههای زودبازده اقتصادی برای دو هزار نفر شغل ایجاد کرده اند.
وی اظهار داشت: از ابتدای اجرای این آییننامه تاکنون در استان ۳۵هزار و ۲۷۶طرح به بانکهای استان معرفی که از این تعداد ۳۴هزار و ۴۵۷طرح بررسی شد و ۲۷هزار و ۵۵۸طرح مورد تایید کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که درمحل نمایشگاههای دائمی گلستان دایر است، غرفههایی از محصولات صنعتی، غذایی، پوشاک، صنعت ساختمان، خدمات و کشاورزی برپا شده است.
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