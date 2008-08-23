نمایشگاه دستاوردهای بنگاههای زودبازده در گرگان گشایش بافت

به گزارش خبرنگار مهر از گرگان، ‪۶۰‬ شرکت اقتصادی بنگاههای زودبازده تولیدات خود را در این نمایشگاه چهار روزه به معرض نمایش گذاشتند.

رئیس سازمان کار و اموراجتماعی گلستان در مراسم افتتاح این نمایشگاه افزود: شرکتهایی که از محل بنگاههای اقتصادی زودبازده تسهیلات دریافت کرده اند، در این نمایشگاه شرکت دارند.

محمدرضا ربیعی افزود: این 60 شرکت ‌‪ با دریافت ۱۶۵‬میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات بنگاههای زودبازده اقتصادی برای دو هزار نفر شغل ایجاد کرده اند.

وی اظهار داشت: از ابتدای اجرای این آیین‌نامه تاکنون در استان ‪ ۳۵‬هزار و ‪ ۲۷۶‬طرح به بانکهای استان معرفی که از این تعداد‪ ۳۴‬هزار و ‪ ۴۵۷‬طرح بررسی شد و ۲۷‬هزار و ‪ ۵۵۸‬طرح مورد تایید کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که درمحل نمایشگاههای دائمی گلستان دایر است، غرفه‌هایی از محصولات صنعتی، غذایی، پوشاک، صنعت ساختمان، خدمات و کشاورزی برپا شده است.

