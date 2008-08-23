توافقنامه امنیتی باید آینده دور عراقی ها را در نطر بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، احمد الصافی در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: توافقنامه امنیتی دارای سازوکار و مضمون هایی است و آنچه برای ما مهم است مضمون این توافقنامه است.

وی افزود: شک نداریم که مسئولان عراقی دارای حس ملی هستند اما توافقنامه امنیتی اهمیت بسیاری برای عراقی ها دارد و نمی تواند مضمون آن (تنها) متمرکز بر یک دیدگاه واحد باشد.

صافی در ادامه از مسئولان عراقی خواست تا پارلمان این کشور را در آینده درقید و بند توافقنامه هایی که نمی توانند با وجود آنها مشکلات کنونی عراق را حل و فصل کنند قرار ندهند.

به گزارش مهر، "نوری المالکی" نخست وزیرعراق و "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبرسال2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی وامنیتی می شود، به امضا رساندند.

مراجع دینی، مردم و بیشتر گروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا مخالف هستند. این توافقنامه که هم اکنون گفتگوهای محرمانه درباره آن در جریان است به آمریکاییها حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) می دهد و زمینه احداث پایگاههای نظامی دائمی را برای آنها فراهم می کند.