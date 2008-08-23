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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۳۹

23 تکواندوکار به اردوی تیم امید دعوت شدند

23 تکواندوکار به اردوی تیم امید دعوت شدند

مرحله دوم رقابتهای انتخابی تیم ملی تکواندو امید برگزار و در پایان 24 نفر به اردوی آمادگی این تیم دعوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها با هدف انتخاب تیم ملی امید برای حضور در رقابتهای قهرمانی غرب آسیا روز جمعه در سالن تختی شهرستان قزوین برگزار شد . از میان کادر فنی ، بیژن مغانلو کار نظارت بر مسابقات را برعهد داشت که در نهایت  نفرات برتر 8 وزن به اردوی آمادگی این تیم دعوت شدند.

بر همین اساس سید احسان نقیب زاده از کرمانشاه، سجادخوش سیرت از گیلان( وزن اول)؛ مسلم دائی چی و حمزه نظری از کرمانشاه و سعید امیری ( وزن دوم)، امید عباسی و سعید تفهمی از کر ج و فرهاد نریمانی از آذربایجان شرقی ( وزن سوم )، مسعود عابدی ، مجید بهرامی از تهران و علیرضا عزیزی ار کرج ( وزن چهارم( ، احمد رهنما از گیلان ، سید محمد رفیعی از قم و محمد فریدونی از کرج ( وزن پنجم) ، بابک امیریان از کرمانشاه ، حاتم حیالی از خوزستان و رسول عزیزی از کرج ،( وزن ششم ) پیام قبادی از تهران ، مرتضی شیری از آ.شرقی و جلال خدامی از اصفهان (وزن هفتم) ، سجاد مردانی از اصفهان ، محمد علی مومنی از فارس و حامد کناری وند از ایلام (وزن هشتم) نفرات دعوت شده به اردوی تیم امید می باشند.

اولین دوره رقابتهای تکواندوغرب آسیا آبان ماه در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 736623

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