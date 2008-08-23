پلیس مسلمان لندن از اداره پلیس این شهر شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، طارق غفور اظهار داشته که وی به دلیل نژاد، دین و سن خود مورد تبعیض اداره پلیس کلان شهر لندن قرار گرفته است.

یک سخنگوی پلیس لندن در گفتگو با خبرگزاری فرانسه این خبر را تأیید و اظهار داشت ما می دانیم که غفور این موضوع را به جریان انداخته و آن را در دادگاه رسیدگی به امور کارفرمایان و کارمندان مطرح می کند.

وی از ارائه توضیحات بیشتر امتناع کرد.

غفور که در اوگاندا متولد شده در سال 1974 به نیروی پلیس ملحق شد و در اجرای عملیات امنیتی برای المپیک 2012 لندن فعالیت می کند . وی همچنین دارای سومین مقام ارشد در اداره پلیس لندن است.

وی شخصیتی با اعتبار محسوب می شود که در راستای اتخاذ رویکردهای بهتر پلیس نسبت به اقلیتهای قومی تلاشهای بسیاری صورت داده است.

شبکه خبری بی بی سی نیز گزارش داده غفور سر آیان بلیر را به عنوان مناقشه برانگیزترین رئیس اداره پلیس لندن توصیف کرده و او را یکی از دو خوانده در دادخواست وی به دادگاه احضار می کند.

بلیر از دو هفته پس از حملات انفجاری لندن در سال 2005 به علت رویکرد خود نسبت به مرگ ژان چارلز دی منزس شهروند بی گناه برزیلی که از سوی افسران پلیس لندن به عنوان بمبگذار انتحاری کشته شد به شدت مورد انتقاد قرار داشت.

