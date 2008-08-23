نامگذاری کرسی گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران به نام دکتر "علیرضا یلدا"

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی شب گذشته در مراسم بزرگداشت روز پزشک و تجلیل از دو استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی تهران در محل موزه تاریخ علوم پزشکی کشور افزود: استاد یلدا بیش از 40 سال است که در دانشگاه به تدریس مشغول است و با وجود اینکه سالها از بازنشستگی وی می گذرد اما همچنان در فعالیت های علمی دانشگاه حضور پر رنگی دارد.

وی اضافه کرد: استاد یلدا یکی از الگوهای آموزش عالی در حوزه علوم پزشکی است و از ابتدای شروع به فعالیت علمی در دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور داشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: در دانشگاه علوم پزشکی تهران اساتید برجسته ای حضور دارند که دانشگاه برای تجلیل از آنها در موقعیت های مختلف برنامه ریزی می کند.

وی اضافه کرد: 400 استاد بازنشسته، 140 استاد تمام و یک هزار و 300 عضو هیئت علمی در این دانشگاه حضور دارند و در تلاش هستیم که در سال جاری نیز در جشنواره ابن سینا از گروه دیگری از اساتید تجلیل کنیم.