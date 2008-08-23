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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۹:۵۷

نامگذاری کرسی گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران به نام دکتر "علیرضا یلدا"

نامگذاری کرسی گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران به نام دکتر "علیرضا یلدا"

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از نامگذاری کرسی گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران به نام دکتر "علیرضا یلدا" خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی شب گذشته در مراسم بزرگداشت روز پزشک و تجلیل از دو استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی تهران در محل موزه تاریخ علوم پزشکی کشور افزود: استاد یلدا بیش از 40 سال است که در دانشگاه به تدریس مشغول است و با وجود اینکه سالها از بازنشستگی وی می گذرد اما همچنان در فعالیت های علمی دانشگاه حضور پر رنگی دارد.

وی اضافه کرد: استاد یلدا یکی از الگوهای آموزش عالی در حوزه علوم پزشکی است و از ابتدای شروع به فعالیت علمی در دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور داشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: در دانشگاه علوم پزشکی تهران اساتید برجسته ای حضور دارند که دانشگاه برای تجلیل از آنها در موقعیت های مختلف برنامه ریزی می کند.

وی اضافه کرد: 400 استاد بازنشسته، 140 استاد تمام و یک هزار و 300 عضو هیئت علمی در این دانشگاه حضور دارند و در تلاش هستیم که در سال جاری نیز در جشنواره ابن سینا از گروه دیگری از اساتید تجلیل کنیم.

کد مطلب 736627

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