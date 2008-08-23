10 طرح ورزشی در سفر دوم دولت به استان مرکزی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، خسرو قمری در مراسم همایش روز ملی اسکیت در کانون امام علی اراک در جمع ورزشکاران استان افزود: این طرحها در شهرهای مختلف استان راه اندازی می شود و با بهره برداری از این طرحها سرانه فضای ورزشی استان به 71 صدم متر مربع افزایش خواهد یافت.

قمری در ادامه با برشمردن توانمندیهای اسکیت بازان استان مرکزی خاطر نشان کرد: جامعه ورزش استان به ویژه خانواده بزرگ اسکیت می توانند حضور پررنگ و جالبی در مراسم استقبال از رئیـس جمهـور در دومین سفر استانی خود به استان مرکزی و شهرستـان اراک داشته باشند.

وی تصریح کرد: در صورت حمایت مسئولان استان و سازمان تربیت بدنی، این اداره کل آماده راه اندازی و ساخت پیست اسکیت است و امروز ورزشکاران اسکیت استان در مسابقـات کشـوری و جهانی خوش درخشیده اند و این مهم نشانگر توانمندی و قابلیت اسکیت بازان را ثابت می کند.

در این همایش با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و هنری از بهنود خطیب زاده رئیس هیئت اسکیت شهرستان اراک به عنوان بهترین رئیس هیئت، زهرا غنی پور به عنوان بهترین داور، یگانه خطیب زاده به عنوان بهترین مربی و دنیا امیری، شادی عطاردی و شیما تهرانی، رها ابراهیم پور، محمد علیاری، معین عسگری و پژمان کریمی به عنوان ورزشکاران مدال آور در مسابقات کشوری تجلیل شد.

همچنین در این مراسم از ورزشکاران فرشید شایان به عنوان ستاره مسابقات جوانان کشورو فنی ترین اسکیت باز دومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان، محمد آقا صالحی عضو تیم ملی اسکیت جوانان ایران و کیارش شاه محمدی ستاره مسابقات قهرمانی نونهالان کشور با اهدا لوح سپاس و هدایا تقدیر شد.