حج عمره پاداش قهرمانی تیم جوانان ایران/ حضور 9 داور کاندیدای بین المللی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال جوانان ایران که به عنوان مدافع قهرمانی در چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا شرکت می کند در صورت کسب عنوان نخست این رقابت ها بلیت سفر به حج عمره دریافت می کند.

محمد رضا داورزنی قول داده است در صورت قهرمانی تیم جوانان، بازیکنان و مربیان این تیم را در اولین فرصت راهی مکه و مدینه کند.

چهاردهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا از امروز با شرکت تیم های ایران، مالدیو، قطر، ژاپن، استرالیا، قزاقستان، هندوستان، کره جنوبی، سریلانکا، اندونزی، چین تایپه، چین و پاکستان در تهران آغاز می شود و تا دهم شهریورماه ادامه خواهد داشت.

به غیر از استرالیا و اندونزی سایر تیم های شرکت کننده با یک داور همراه عازم تهران شده اند. دو داور بحرینی و کویتی نیز به عنوان داوران بی طرف همراه با احمد سرمست و مسعود ذوقی قضاوت این دوره از رقابت ها را بر عهده خواهند داشت.

پاکستان، سریلانکا، قطر، کره جنوبی و هند داوران بین المللی خود را برای مسابقات تهران معرفی کرده اند، اما 9 داور شرکت کننده دیگر کاندیدای بین المللی هستند که در صورت قضاوت در سه بازی به عنوان داور اول والبته در صورتی که در دو بازی دوستانه هم قضاوت کرده باشند، مدرک بین المللی خود را دریافت می کنند.

داوران ایرانی قضاوت خود در بازی های دوستانه را انجام داده اند.