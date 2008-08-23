کنترل دوپینگ از پارالمپیکی ها / 23 ایستگاه در محل برگزاری رقابتها

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته برگزار کننده بازی های پارالمپیک 2008 پکن اعلام کرد خدمات کنترل دوپینگ براساس آیین ‌نامه مبارزه با دوپینگ IPC قابل اعمال در خصوص بازی های پارالمپیک و منطبق بر آیین ‌نامه جهانی مبارزه با دوپینگ و استانداردهای بین‌المللی نیز هست.

ورزشکاران پارالمپیکی در طول بازی ها براساس رده‌بندی (رنکینگ) به شکل تصادفی و به صورت هدفمند برای انجام آزمایش دوپینگ انتخاب خواهند شد.

به گزارش کمیته‌ بین‌المللی مسابقات پارالمپیک 2008 پکن تعداد 23 ایستگاه کنترل دوپینگ شامل 19 ایستگاه در سالن های مسابقات پکن، یک ایستگاه در پلی ‌کلینیک دهکده پارالمپیک و سه ایستگاه در سایر شهرهای میزبان این بازی ها برپا خواهد بود.

آزمایشگاه پکن در خلال بازی ها فعال خواهد بود و پرسنل آن در سه شیفت کاری تقسیم خواهند شد تا قادر به دریافت و بررسی نمونه‌ها به صورت شبانه‌روزی در هفت روز هفته باشند.

ظرفیت آزمایشگاه کمیته برگزار کننده این بازی ها برای بررسی نمونه‌ها برابر با 150 نمونه در روز است که معمولاً نتایج منفی ظرف 24 ساعت ارائه خواهد شد. انتظار می‌رود که نتایج مثبت ظرف 48 ساعت اعلام شود.