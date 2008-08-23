جشنواره تئاتر و سرود محله آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم مهندس مشاری مدیر کل امور فرهنگی شهرداری تهران و دبیر جشنواره درباره ضرورت برگزاری جشنواره تئاتر ‌و ‌سرود محله گفت: ضرورت برنامه‌ریزی برای فصل تابستان با توجه به خلاء‌ موجود در عرصه‌های فرهنگی و هنری و کشف استعدادهای محله‌ها انگیزه‌های اصلی ما برای برگزاری این جشنواره بود.

وی تأکید کرد: ما رسالت خود را در ایجاد بسترها و توانمندسازی خلاقیت شهروندان تهرانی دیدیم. کمبود فضاهای فرهنگی و هنری متناسب با این برنامه‌ها از کمبودها و مشکلات برگزاری اینگونه جشنواره‌هاست. البته با رویکردی که در شهرداری تهران برای ایجاد فضاهای فرهنگی و هنری وجود دارد این مشکل را برطرف خواهیم کرد.

وی یادآور شد: در سه سال گذشته شهرداری تهران‌ بیش از سه میلیون متر مربع به فضاهای فرهنگی هنری شهر تهران اضافه کرده ‌است. تأکید شهردار‌ تهران بر انجام پروژه‌های فرهنگی هنری است، از ‌این رو مجموعه فرهنگی هنری پارک ملت و مجموعه نمایشگاهی بوستان گفتگو به زودی افتتاح می‌شود.

مشاری خاطرنشان ساخت: تعالی و توانمندی شهروندان تهران در تمام عرصه‌ها از دغدغه‌های اصلی ما در عرصه فعالیت‌های فرهنگی هنری است. امیدواریم با همکاری هنرمندان بتوانیم به مطالبات شهروندان پاسخ دهیم، زیرا شهروندان تئاتر شایسته بهترین‌ها هستند و دغدغه ماست که بهترین‌ها را برای این عزیزان فراهم کنیم.

اجرای نمایش "محله دوستی" توسط دانش‌‌آموزان دختر و اجرای سرود "کوچه باغ‌های شهر‌ما" توسط گروه سرود منطقه 17 از برنامه‌های اجرا شده در مراسم افتتاحیه اولین جشنواره تئاتر ‌و سرود محله بود.

جشنواره تئاتر ‌و سرود محله از اول تا هشتم شهریورماه در فرهنگسراهای ابن سینا، بانو، دانشجو، خانواده و مرکز فرهنگی هنری نوجوانان شهر تهران برپا و مراسم اختتامیه جمعه هشتم شهریور در تالار وحدت برگزار‌ می‌شود.