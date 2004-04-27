600 هزار كودك در كشور مبتلا به تنبلي چشم هستند

دكتر روشنك وامقي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : متاسفانه كمبود امكانات مانع تحت پوشش قراردادن تمام 3 ميليون كودك 3 تا 6 ساله كشور در طرح سنجش بينايي است كه تلاش مي شود در سال جاري با جلب مشاركت مراكز غير دولتي و NGO ها تعداد بيشتري از اين كودكان تحت پوشش اين طرح قرار بگيرند .

وي شيوع تنبلي چشم در ميان كودكان ايراني را 2 درصد دانست و اظهار داشت : اگرچه اين شيوع در تمام دنيا يكنواخت است اما به هرحال تنبلي چشم يكي از شايعترين علتهاي نابينايي و كم بينايي شديد در كودكان است كه راه پيشگيري از آن بسيار آسان بوده و در صورتيكه در سنين طلايي 3 تا 6 سال مشكل بينايي كودك كشف شود ، در مدت كوتاهي كاملا رفع خواهد شد اما در صورت عدم تشخيص به موقع كودك بينايي خود را به مرور زمان از دست داده و دچار كم بينايي و يا نابينايي كامل در يك و يا هر دو چشم خواهد شد .

دكتر وامقي با بيان اينكه طرح پيشگيري از تنبلي چشم آبان ماه هر سال در سراسر كشور اجرا مي شود ، تصريح كرد : در سال جاري نيز اين طرح در مهدهاي كودك و پايگاههاي سنجش بينايي به اجرا گذاشته خواهد شد كه به خانواده ها توصيه مي شود با شروع اجراي اين طرح هر چه سريعتر با مراجعه به اين پايگاهها ، وضعيت بينايي كودكان خود را مورد معاينه قرار دهند تا در صورت نياز به درمان ضمن معرفي به مراكز پيشرفته تر، مراحل درماني آغاز شود .

وي در ادامه تصريح كرد : خانواده ها بايد توجه داشته باشند هر سال كه اين بيماري در كودكان ديرتر تشخيص داده شود ، احتمال درمان سخت تر شده به طوريكه در 9 سالگي به صفر خواهد رسيد .

معاون پيشگيري سازمان بهزيستي در ادامه به سنجش ميزان مهارتهاي مربيان و بهورزاني كه در اين طرح مشاركت مي كنند ، اشاره كرد و افزود : در حال حاضر هرچند سال يكبار دقت كار آزمونگران در پايگاههاي سنجش و مهدهاي كودك سنجيده مي شود تا در صورت نياز تحت آموزش بيشتر قرار بگيرند .