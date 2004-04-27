  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۲:۴۳

معاون پيشگيري سازمان بهزيستي در گفتگو با "مهر " هشدار داد :

600 هزار كودك در كشور مبتلا به تنبلي چشم هستند

معاون پيشگيري سازمان بهزيستي گفت : از تعداد 5/1 ميليون كودك بين سنين 3 تا 6 سال كه تا كنون در طرح پيشگيري از تنبلي چشم تحت معاينه قرار گرفته اند ، 300 هزار كودك مبتلا به تنبلي چشم هستند كه در صورتيكه امكانات لازم براي معاينه تمام 3 ميليون كودك 3 تا 6 ساله كشور وجود داشته باشد ، اين آمار به 600 هزار نيز خواهد رسيد .

دكتر روشنك وامقي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت :  متاسفانه كمبود امكانات مانع تحت پوشش قراردادن تمام 3 ميليون كودك 3 تا 6 ساله كشور در طرح سنجش بينايي است كه تلاش مي شود در سال جاري با جلب مشاركت مراكز غير دولتي و NGO ها تعداد بيشتري از اين كودكان تحت پوشش اين طرح قرار بگيرند .

وي  شيوع تنبلي چشم در ميان كودكان ايراني را 2 درصد دانست و اظهار داشت : اگرچه اين شيوع در تمام دنيا يكنواخت است اما به هرحال  تنبلي چشم يكي از شايعترين علتهاي نابينايي و كم بينايي شديد در كودكان است كه راه پيشگيري از آن بسيار آسان بوده و در صورتيكه در سنين طلايي 3 تا 6 سال مشكل بينايي كودك كشف شود ، در مدت كوتاهي كاملا رفع خواهد شد اما در صورت عدم تشخيص به موقع  كودك بينايي خود را به مرور زمان از دست داده و دچار كم بينايي و يا نابينايي كامل در يك و يا هر دو چشم خواهد شد .

دكتر وامقي با بيان اينكه طرح پيشگيري از تنبلي چشم آبان ماه هر سال در سراسر كشور اجرا مي شود ، تصريح كرد : در سال جاري نيز اين طرح در مهدهاي كودك و پايگاههاي سنجش بينايي به اجرا گذاشته خواهد شد كه به خانواده ها توصيه مي شود با شروع اجراي اين طرح هر چه سريعتر با مراجعه به اين پايگاهها ، وضعيت بينايي كودكان خود را مورد معاينه قرار دهند تا در صورت نياز به درمان ضمن معرفي به مراكز پيشرفته تر، مراحل درماني آغاز شود .

وي در ادامه تصريح كرد : خانواده ها بايد توجه داشته باشند هر سال كه اين بيماري در كودكان ديرتر تشخيص داده شود ، احتمال درمان سخت تر شده  به طوريكه در 9 سالگي به صفر خواهد رسيد .

معاون پيشگيري سازمان بهزيستي در ادامه به سنجش ميزان مهارتهاي مربيان و بهورزاني كه در اين طرح مشاركت مي كنند ، اشاره كرد  و افزود : در حال حاضر هرچند سال يكبار دقت كار آزمونگران در پايگاههاي سنجش و مهدهاي كودك سنجيده مي شود تا در صورت نياز تحت آموزش بيشتر قرار بگيرند .

کد خبر 73665

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها