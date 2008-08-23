خیرین ایلامی 153 میلیون ریال به مددجویان بهزیستی اهداء کردند

مجید صابری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: فرهنگ مشارکت در استان ایلام ضعیف است به طوری که در سالهای 85 و 86 خیرین ایلامی فقط 153 میلیون ریال به صورت نقدی و غیر نقدی به مددجویان این نهاد اهداء کرده اند.

وی بیان داشت: این میزان اعتبار جذب شده از طریق مشارکت و کمک مردم برای مسکن، اشتغال، تحصیل، ازدواج و.....مددجویان بهزیستی استان ایلام هزینه خواهد شد.

این مسئول با اشاره به اینکه برای مساعدت و کمک بیشتر خیرین به مددجویان، نهادینه شدن فرهنگ مشارکت در استان ایلام ضروری است، خاطر نشان کرد: حدود 80 هزار نفر از جمعیت استان ایلام به صورت حمایتی و تخصصی از خدمات بهزیستی بهره مند هستند و ارائه خدمات مطلوب به مددجویان برای رفاه مهمتر از هر کاری است.

صابری عنوان کرد: امسال 100 واحد مسکونی برای مددجویان نهاد بهزیستی در استان ایلام ساخته می شود و سرانه کمک به هر مددجو یرای ساخت مسکن 60 میلیون ریال خواهد بود.

این مسئول یادآور شد: 21 واحد مسکونی که توسط این نهاد برای مددجویان بهزیستی استان ایلام ساخته شده است در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

استان ایلام دارای جمعیتی بالغ بر 600 هزار نفر است.