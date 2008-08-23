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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۰۷

در میان اعتراضهای بی‌شمار/

اهدای عضو میان مسلمانان و مسیحیان مصر ممنوع شد!

اهدای عضو میان مسلمانان و مسیحیان مصر ممنوع شد!

تصمیم اتحادیه پزشکان مصر مبنی بر ممنوعیت اهدای عضو میان مسلمانان و مسیحیان به موج اعتراضها و ناآرامیهایی میان دو جامعه دینی مصر منتهی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال کاتولیک نت ورک، یک سخنگوی کلیسای قبطی مصر در واکنش به این تصمیم گفت: ما هم از همان خون مصری برخوردار هستیم و اگر هدف این اقدام ممنوعیت اهدای عضو است، ما این تصمیم را نمی پذیریم ، چرا که این تصمیم اهدای عضو را میان اعضای یک جامعه دینی محدود کرده است.

وی در ادامه این تصمیم را مخاطره آمیز دانست که می تواند به ممنوعیت اهدای خون میان مسلمانان و مسیحیان یا ممانعت از معاینه بیماران ادیان مختلف توسط پزشکان منتهی شود.

این سخنگو اظهار داشت: ما از این امر واهمه داریم که در آینده بیمارستانهای مسلمانان و مسیحیان از یکدیگر جدا شوند.

حمدی السید مدیر اتحادیه پزشکان اظهار داشت : این قانون جدید با هدف حمایت از مسلمانان نیازمند در مقابل مسیحیان ثروتمندی است که اعضای بدن آنها را خریداری می کنند، این اتفاق حتی به طور عکس نیز مصداق دارد. همچنین برای ممانعت از هرگونه تلاشی در راستای اغفال کردن فرد ناتوان و اهدای عضو اجباری به ویژه میان مسلمانان و مسیحیان چنین تصمیمی اتخاذ شده است.

عبدالموتی بیومی کارشناس مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه الازهر این تصمیم را تبعیض آمیز و ناقض حقوق بشر، قانون اساسی و وحدت ملی دانست و گفت: اگر این اتحادیه تصمیم خود را فسخ نکند، تنش میان مسلمانان و مسیحیت شدت خواهد گرفت.

کد مطلب 736676

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