64 طرح عمرانی و تولیدی در گلستان به بهر ه برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، از این طرحها، 28 طرح در شهرستان بندرگز و 36 طرح در شهرستان کردکوی استان گلستان است.
فرماندار بندرگز این مراسم گفت: برای 19پروژه عمرانی و 9 طرح تولیدی و اقتصادی در این شهرستان ۵۲ میلیارد و ۶۵میلیون ریال هزینه شده است.
علیرضا عسگری افزود: با بهره برداری از طرحهای تولیدی و اقتصادی در این شهرستان برای ۸۴ نفر شغل ایجاد شد.
وی، افتتاح ۲۴واحد مسکونی بنیاد مسکن، مدرسه هشت کلاسه یادگار امام، کارخانه ایمن سنج و کارخانه مخازن پلاستیکی از مهمترین پروژههای قابل افتتاح شهرستان است.
به گزارش خبرنگار مهر از کردکوی، بهره برداری از 36 طرح عمرانی، تولیدی و اقتصادی با بیش از 54 میلیارد ریال اعتبار به مناسبت هفته دولت در این شهرستان آغاز شد.
احداث خط 230 کیلوولت، شهر ک صنعتی، کلنگ زنی مجتمع فرهنگی و هنری، کارخانه تولید جعبه پلاستیکی از جمله این طرح ها است.
طبق آمار ۷۳۶ پروژه عمرانی و اقتصادی در ایام گرامیداشت هفته دولت در استان گلستان آماده بهره برداری و کلنگ زنی است که از این تعداد ۴۹۲ پروژه عمرانی و ۱۹۶طرح اقتصادی و تولیدی است و در مجموع 323 طرح در روستاها به بهره برداری می رسد.
بهره برداری و کلنگ زنی از این پروژهها در مجموع با یک هزار و ۴۳۵میلیارد ریال هزینه انجام و با بهره برداری از آنها یک هزار و ۱۶۱نفر شعل ایجاد میشود.
همچنین در گرامیداشت هفته دولت همچنین عملیات اجرایی ۴۸پروژه عمرانی با اعتبار ۱۹۵میلیارد و ۷۳۱میلیون ریال در استان گلستان آغاز میشود.
استان گلستان بیش از یک میلیون و 600 هزار نفر جمعیت دارد.
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