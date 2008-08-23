64 طرح عمرانی و تولیدی در گلستان به بهر ه برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، از این طرحها، 28 طرح در شهرستان بندرگز و 36 طرح در شهرستان کردکوی استان گلستان است.

فرماندار بندرگز این مراسم گفت: برای ‪ 19‬پروژه عمرانی و 9 طرح تولیدی و اقتصادی در این شهرستان ۵۲‬ میلیارد و ‪ ۶۵‬میلیون ریال هزینه شده است.

علیرضا عسگری افزود: با بهره برداری از طرح‌های تولیدی و اقتصادی در این شهرستان برای ‪ ۸۴‬ نفر شغل ایجاد شد.

وی، افتتاح ‪ ۲۴‬واحد مسکونی بنیاد مسکن، مدرسه هشت کلاسه یادگار امام، کارخانه ایمن سنج و کارخانه مخازن پلاستیکی از مهمترین پروژه‌های قابل افتتاح شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر از کردکوی، بهره برداری از 36 طرح عمرانی، تولیدی و اقتصادی با بیش از 54 میلیارد ریال اعتبار به مناسبت هفته دولت در این شهرستان آغاز شد.

احداث خط 230 کیلوولت، شهر ک صنعتی، کلنگ زنی مجتمع فرهنگی و هنری، کارخانه تولید جعبه پلاستیکی از جمله این طرح ها است.

طبق آمار ‪ ۷۳۶‬ پروژه عمرانی و اقتصادی در ایام گرامیداشت هفته دولت در استان گلستان آماده بهره ‌برداری و کلنگ زنی است که از این تعداد‪ ۴۹۲‬ پروژه عمرانی و ‪ ۱۹۶‬طرح اقتصادی و تولیدی است و در مجموع 323 طرح در روستاها به بهره برداری می رسد.

بهره‌ برداری و کلنگ زنی از این پروژه‌ها در مجموع با یک هزار و ‪ ۴۳۵‬میلیارد ریال هزینه انجام و با بهره برداری از آنها یک هزار و ‪ ۱۶۱‬نفر شعل ایجاد می‌شود.

همچنین در گرامیداشت هفته دولت همچنین عملیات اجرایی ‪ ۴۸‬پروژه عمرانی با اعتبار ‪ ۱۹۵‬میلیارد و ‪ ۷۳۱‬میلیون ریال در استان گلستان آغاز می‌شود.

استان گلستان بیش از یک میلیون و 600 هزار نفر جمعیت دارد.