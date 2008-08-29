تاکید مجلس عراق بر اخراج فوری منافقین/ پیگیری پرونده دیپلماتهای ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، "علی الادیب" در ادامه گفتگو با مهر به پرسشهایی درباره سرنوشت دیپلماتهای ربوده شده ایرانی از سوی نظامیان آمریکایی و نیز سرنوشت گروهک تروریستی منافقین و اقدامات انجام شده در این زمینه پاسخ داد.

* بیش از یک سال و نیم است که دیپلماتهای ربوده شده از کنسولگری ایران در اربیل عراق همچنان در اسارت نظامیان آمریکایی به سر می برند، چرا دولت عراق اقدام جدی برای آزادی این افراد انجام نمی دهد؟



- ماموریت دولت عراق دفاع واقعی از قانون و ثبت ملاحظات آن در برابر هرگونه نقض این قانون از سوی نظامیان آمریکایی است، اما باید بگویم که نظامیان آمریکایی امروز عراقی های زیادی را نیز بازداشت کرده اند که ما و دولت عراق از سرنوشت این افراد بازداشت شده اطلاعی نداریم و اتهامات وارده به آنها را نیز نمی دانیم و برخی از آنها هم ممکن است از رهبران شاخص و شخصیتهای سیاسی باشند، اما وزارت امور خارجه این موضوع را با جدیت دنبال می کند.



* آیا در داخل پارلمان عراق کمیته ویژه ای برای پیگیری سرنوشت این افراد تشکیل شده است؟



- خیر این یک ماموریت اجرایی است که دولت عراق از طریق وزارت امور خارجه چنین پرونده ای را پیگیری می کند.



* آیا خبر جدیدی درباره دیپلماتهای ربوده شده ایرانی در اختیار دارید؟ خیر خبر جدیدی ندارم.



* آینده گروهک تروریستی منافقین با توجه به روابط آن با آمریکا و برخی کشورهای عربی را چگونه می بینید؛ ما امروز می بینیم این گروهک همچنان به اقدامات خود در خاک عراق ادامه می دهد؛ چرا دولت عراق بر اساس قانون اساسی این کشور اقدام به اخراج این گروهک نمی کند؟



- در حقیقت این موضوع بارها در مجلس نمایندگان مطرح شده است؛ دولت عراق اقداماتی را درباره حضورغیرقانونی این گروههای مخالف انجام داده است.

اما قانون اساسی دولت عراق را موظف کرده است که چنین مسائلی را پیگیری کند، زیرا قانون اساسی تصریح کرده است عراق نباید به مقری برای تجاوز به کشورهای همسایه و گذرگاهی برای کمک به نیروهایی تبدیل شود که دست به اقدام خصمانه علیه کشورهای همسایه عراق می زنند.

عراق تمایل به برقراری روابط مثبت و حسنه با تمام کشورهای همسایه و تمام کشورهای جهان دارد و این بر خلاف سیاستهای صدام در گذشته است که در جهت متشنج کردن روابط دیپلماتیک عراق با اکثر کشورهای جهان از جمله آمریکا عمل می کرد.



به طور کلی، مجلس نمایندگان درباره اخراج این افراد و محدود کردن تحرکات آنها و نظارت بر تردد افراد به داخل و خارج اردوگاه اشرف تصمیماتی گرفت.

دولت عراق به نوبه خود تصمیماتی در این زمینه گرفت که نظامیان آمریکایی را غافلگیر کرد به اینکه آنها حق ندارند از چنین افرادی که از هیچ پوشش سیاسی برای حضور خود در عراق برخوردار نیستند، حمایت کنند.

عراق اگر بخواهد به مخالفان کشوری حق پناهندگی سیاسی بدهد؛ می تواند این کار را انجام دهد، اما نمی تواند به گروههای خاص که دارای ماهیت سیاسی نظامی هستند و مانند این گروهک دست به اقداماتی بر ضد جامعه عراق زده و بخشی از دستگاههای سرکوبگر صدامی بودند؛ پناهندگی بدهد.

بنابراین درخواستهایی در داخل مجلس نمایندگان و شورای وزیران برای پایان دادن به حضور این گروهک مطرح شده است، اما صلیب سرخ تا کنون پاسخ روشن و نهایی درباره کشورهایی که می توانند این افراد را در خاک خود پذیرا شوند، دریافت نکرده است؛ به اعتقاد من، اکثر کشورها از پذیرش این افراد خودداری کرده اند و نمی دانم چه پیش خواهد آمد و گفتگو میان دولت عراق و آمریکایی ها درباره این افراد به کجا منجر خواهد شد.

اما نیروهای عراقی در حال حاضر این منطقه(اردوگاه اشرف) را تحویل گرفته اند و ورود و خروج عراقی ها به این منطقه را زیر نظر دارند.

* آیا درخواستی از سوی ایران برای تحویل این افراد مطرح شده است؟



- ایران اخیرا اعلام کرده است هر یک از اعضای این گروه که مرتکب جنایتی نشده باشند، مورد عفو قرار خواهند گرفت ، اما بر اساس اطلاعاتم، برخی از اعضای این گروهک تلاش می کنند مانع تسلیم افرادی شوند که می خواهند از عفو عمومی استفاده کنند.



* پس سرنوشت آنها چه خواهد شد؟



- گفتگوها و تماسها همچنان با دستگاههای بین المللی برای اخراج آنها از عراق ادامه دارد. تا کنون فرانسه، آلمان و حتی آمریکا از تحویل آنها خودداری کرده اند.



ادامه دارد ...