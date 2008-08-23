مردم آذربایجان غربی کارت هوشمند گاز مایع می گیرند

اصغر توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه جلوگیری از عوامل سودجو در سطح خانوارهای روستایی و آن دسته از خانوار های شهری که از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند نیستند را از اهداف عمده این طرح عنوان کرد و افزود: مقدمات اجرای این طرح فراهم شده و منتظر اخذ مجوزهای قانونی برای اجرای آن هستیم.

وی با اعلام اینکه این طرح به صورت پایلوت در ارومیه اجرا می‌شود، خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود با اجرای این طرح 300 هزار خانوار زیر پوشش قرار گیرد که از این تعداد 17 هزار خانوار شهری است.

توفیقی به مشکلات قطعی گاز در سال گذشته و به دنبال آن، مشکلات توزیع سوخت اشاره کرد و گفت: امسال برای جلوگیری از این مشکل از ابتدای سال جاری به ازای هر خانوار 200 لیتر نفت یا گازوئیل داده می‌شود.

وی عنوان کرد: تاکنون توزیع نفت و گازوئیل در شهرهای دیگر استان 90 و در ارومیه 35 درصد محقق شده است.

توفیقی به ناهماهنگی‌های سال گذشته در توزیع فرآورده‌های نفتی اشاره کرد و اظهار داشت: امسال به صورت سرانه برای خانواده‌های دو نفره یک هزار و 200 لیتر اختصاص می‌یابد و به ازای هر نفر 400 لیتر اضافه می‌شود.

وی گفت: سهم این سرانه تا سه هزار لیتر و برای خانواده‌های شش نفر به بالا است.

توفیقی با بیان اینکه 95 درصد خانوارها از گاز بهره مند هستند، یادآور شد: سال گذشته به طور متوسط دو هزار لیتر نفت سفید داده می‌شد که امسال به دو هزار و 400 لیتر رسیده است.