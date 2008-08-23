به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران، دکتر معصومه ابتکار عضو شورای شهر تهران، پیتر جی اشتوکر رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی، دکتر محمدرضا واعظ مهدوی رئیس مؤسسه گفتمان اجتماعی، دکتر موسوی دبیر کل جمعییت هلال احمرایران سخنرانی خواهند داشت.

در این نشست نمایندگانی از عراق و افغانستان از جمله مشاور نخست وزیر عراق، وزیر امور زنان افغانستان، رئیس اتحادیه زنان روزنامه نگار عرب حضور خواهند داشت.

نشست "چالشهای فراروی زنان مسلمان برای دسترسی به صلح و امنیت پایدار " از ساعت 9 صبح تا 5 عصر 5 و 6 شهریور ماه در تالار بتهوون خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.