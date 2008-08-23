همایش "نثر فارسی از آغاز تا کنون" در ترکمنستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش 14 مقاله با عناوینی از جمله نثر فارسی پیش از اسلام، تاریخ بلعمی، سفرنامه ناصر خسرو، تاریخ بیهقی، قابوسنامه، سیاستنامه، کلیله و دمنه، تذکرة اولیاء، نثر فارسی قرنهای پنجم و ششم، مرزبان نامه، گلستان، بهرستان جامی و نثر هدایت ارائه شد.

10 مقاله توسط سعید محمدف، النارا محمدف، شهربانو حسینوا، آی گزل بایراموا، لاچین آقایوا، سابینا عزیزاوا، کموش آقایوا، ترینا اسدی، نارتاج و دکتر قندیم قربانف قرائت و مورد بحث قرار گرفت و در پایان نیز به 7 نفر از برگزیدگان جوایزی اهداء شد.

این همایش علمی پنجشنبه 31 مردادماه ما در سالن اجتماعات رایزنی فرهنگی ایران در ترکمنستان برگزار شد.



