ایجاد مدیریت یکپارچه راهکار حل مشکلات فرودگاه امام

اصغر کتابچی در گفتگو با مهر گفت: مشکل شلوغی گیتهای کنترل گذرنامه فرودگاه امام و همچنین برخی ناهماهنگیهای موجود در این فرودگاه و در نحوه سرویس دهی به مسافران از مدتها قبل در حال پیگیری است اما به نظر می رسد ایجاد مدیریت یکپارچه راه حل نهایی مدیریت در فرودگاههای بین المللی کشور است.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور افزود: در هر یک از فرودگاههای کشور ارگانهای مختلف فعالیت می کنند که از نهادهای بالادستی خود دستور می گیرند و از مدیریت فرودگاه تبعیت نمی کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر مدیر فرودگاههای کشور اعم از فرودگاههای داخلی و بین المللی قدرت اجرایی مدیریت بر نهادهای حاضر در فرودگاهها را ندارد و همین امر به برخی مشکلات هماهنگی در فرودگاهها دامن می زند.

کتابچی ابراز داشت: از مدتی قبل بحث ایجاد مدیریت یکپارچه در فرودگاههای کشور و اعمال یک مدیریت حاصل از توان مجموعه نهادهای حاضر در فرودگاه مطرح بوده اما بررسیهای کارشناسی این موضوع هنوز نهایی نشده است.

وی درخصوص مشکلات موجود در فرودگاه امام اظهار داشت: مشکلات کمبود نیروی انسانی پلیس در این فرودگاه به نهادهای مسئول ارجاع داده شده و باید از سوی آنان اقدام لازم برای اصلاح وضعیت موجود صورت گیرد.