ستاره المپیک پکن سرگذشت خود را کتاب می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، از همین حالا ناشر این کتاب با نام "سیمون و شوستر" دست به کار تبلیغات برای آن شده و روز گذشته با اعلام این خبر به رسانه ها احتمال داد که کتاب مایکل فلپس در تعطیلات کریسمس امسال روانه بازار شود.

نام این کتاب "ساخته برای موفقیت" بوده و در آن فلپس اندیشه و انگیزه خود را برای ورزش، نگاه ویژه اش به مسئله قهرمانی و برنده بودن و نیز فلسفه ای را که از ابتدای کار خود به عنوان یک ورزشکار حرفه ای در مورد تمرین و مسابقه در نظر داشته است شرح می دهد.

اما این تمام مطالب کتاب نیست. در کنار تمام این مسایل فلپس به زندگی شخصی خود نیز توجه کرده و از سختیهایی که پشت سر گذاشته، بزرگ شدن در خانواده ای بدون حضور پدر، مواجه بودن دائم با ناملایمات معمول چنین زندگی پرده بر می دارد.

مایکل فرد فلپس در 30 ژوئن سال 1985 در بالتیمور مری لند به دنیا آمد. او که کودکی و نوجوانی خود را در بالتیمور مریلند گذرانده در کنار فعالیت و ورزش حرفه ای به عنوان دارنده هفت حد نصاب جهانی و برنده هشت مدال طلا در یک المپیک همیشه عادت وقایع نگاری و نوشتن یادداشتهای روزانه را از کودکی به همراه داشته و از آن به عنوان وسیله ای برای تسلط بر روح و فکر خود استفاده کرده است. از سال 1994 پدر و مادرش فلپس از هم جدا شدند و دو خواهرش در کنار مادر خود ماندند و همگی به صورت جدی و حرفه ای به ورزش شنا پرداختند.

دلیل گرایش مایکل فلپس به شنا هم تاثیر و تشویق دو خواهر بزرگتر او بود که می خواستند از این طریق راهی برای مهار انرژی بی پایان فلپس در خردسالی به عنوان یک کودک ناهنجار و دژمنش بیابند. این روش جواب داد و همه توان و نیروی مایکل فلپس از هفت سالگی صرف شنا شده و در ده سالگی اولین رکورد عمرش را در سطح ملی برایش به ارمغان آورد.

اگر چه کماکان زبانه های این منبع انرژی گاه به گاه با تاثیرات ویرانگر خود در زندگی او ظاهر می شد و برای فلپس ایجاد دردسر می کرد اما دیگر او راه خود را یافته و با وقف زندگی اش به شنا در اولین المپیک زندگی اش به سال 2000 شش مدال طلا و دو برنز در آتن به دست آورد و به همه نشان داد این ستاره نوظهور 19 ساله، تا سالها سلطان شنای جهان و المپیک خواهد بود.