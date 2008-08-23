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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۵۴

با موضوع یوزپلنگ آسیایی؛

دهمین نشست تالار گفتگوی محیط زیست شهری برگزار می شود

دهمین نشست تالار گفتگوی محیط زیست شهری برگزار می شود

دهمین نشست زیست محیطی تالار گفتگوی محیط زیست شهری ( پاتوق) با موضوع یوزپلنگ آسیایی در بوستان نظامی گنجوی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست فوق با سخنرانی دکتر کهرم و مهندس ضیایی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی ، مهندس نشاط مشاور توانمندسازی محلی انجمن بوم پژوهان و با حضور مهندس نجفی معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، کارشناسان مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ، مدیران محیط زیست مناطق 22 گانه شهرداری تهران ، اساتید دانشگاه و جمعی از دانشجویان علاقه مند برگزار می شود.

در این گردهمایی آخرین وضعیت گونه یوزپلنگ آسیایی که جز گونه های در معرض انقراض بوده و فقط در محدوده اکوسیستم ایران است و حساسیت جهانی برای حفظ این گونه در کشورمان وجود دارد، مورد بررسی قرار می گیرد.

لازم به ذکر است ، دهمین نشست تالار گفتگوی محیط زیست شهری با موضوع یوزپلنگ آسیایی در روز دوشنبه مورخ 4 شهریور از ساعت 16 الی 18 واقع در خیابان ولیعصر ، خیابان توانیر ، خیابان نظامی گنجوی ، بوستان نظامی گنجوی ، تالار گفتگو برگزار می شود.

کد مطلب 736708

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