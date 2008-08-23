دهمین نشست تالار گفتگوی محیط زیست شهری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست فوق با سخنرانی دکتر کهرم و مهندس ضیایی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی ، مهندس نشاط مشاور توانمندسازی محلی انجمن بوم پژوهان و با حضور مهندس نجفی معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، کارشناسان مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ، مدیران محیط زیست مناطق 22 گانه شهرداری تهران ، اساتید دانشگاه و جمعی از دانشجویان علاقه مند برگزار می شود.

در این گردهمایی آخرین وضعیت گونه یوزپلنگ آسیایی که جز گونه های در معرض انقراض بوده و فقط در محدوده اکوسیستم ایران است و حساسیت جهانی برای حفظ این گونه در کشورمان وجود دارد، مورد بررسی قرار می گیرد.

لازم به ذکر است ، دهمین نشست تالار گفتگوی محیط زیست شهری با موضوع یوزپلنگ آسیایی در روز دوشنبه مورخ 4 شهریور از ساعت 16 الی 18 واقع در خیابان ولیعصر ، خیابان توانیر ، خیابان نظامی گنجوی ، بوستان نظامی گنجوی ، تالار گفتگو برگزار می شود.