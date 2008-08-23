به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل نمایش اعلام کرد نمایش "مجازات" از امشب دوم شهریور تا پنجشنبه هفت شهریور ساعت 23 از رادیو ایران پخش می‌شود.

"مجازات" قصه زندگی سه خانواده در زمان گذشته است که توسط شخصی به نام کاوه دوباره تکرار می شود. کاوه قصد دارد با یک وصیتنامه با همکاری یک خانم وکیل از این سه خانواده به خاطر آنچه که در گذشته به سر او آورده‌اند، انتقام بگیرد. نکته جالب داستان این است که فرزندان این خانواده‌ها مرتکب اعمالی می‌شوند که روزگاری والدین‌شان انجام می‌داده‌اند.

این نمایش با درونمایه‌ای تلخ می‌خواهد قانون "هرچه کنی به خود کنی" را در قالب نمایش روایت کند. این کار را مجید حمزه کارگردانی کرده است و ژاله علو، خسروفرخزادی، امیر جوشقانی ، مینو جبار زاده، مهین فرد نوا ، شهین نجف زاده و ... در آن بازی کرده‌اند.

ـ نمایش تک قسمتی "رنگ پول" جمعه هشتم شهریور ساعت 16 از رادیو ایران روی آنتن می‌رود. این نمایش در قالب برنامه "آدینه" پخش می‌شود. "رنگ پول" قصه برهه‌ای کوتاه از زندگی یک پسر جوان است که می‌خواهد خیلی سریع به همه خواسته‌های خود دست یابد و برای رسیدن به آرزوهایش به کارهای متفاوتی دست می‌زند. تا اینکه در ارتباط کاری با خواستگار خواهرش قرار می‌گیرد و ...

این نمایش را مهین فرد نوا کارگردانی کرده و شهلا نیساری نیز تهیه کنندگی آن را بر عهده داشته است. رضا عمرانی، مهدی طهماسبی، نورالدین جوادیان، زهره مجابی و نگین خواجه نصیر نقش آفرینان این کار بوده اند.

ـ نمایش تک قسمتی "گرگ‌ها" امشب دوم شهریور ساعت 20:30 از رادیو جوان روی آنتن می‌رود. این نمایش که ندا هنگامی کارگردانی آن را بر عهده داشته، درباره زندگی یک جوان آمریکایی است که پدری سیاسی دارد، اما علاقمند است روزنامه نگار شود.

او در جریان حمله آمریکا به عراق متوجه یک سری از اسرار می‌شود و به طرز بی‌رحمانه‌ای توسط دوستان پدرش به قتل می رسد. "گرگ‌ها" را شهریار کرمی تهیه کرده است. نمایش دو قمستی "مهاجم" به کارگردانی آشا محرابی سوم و چهارم شهریور ساعت 20:30 از رادیو جوان پخش می‌شود.

ـ نمایش "عاطفه در کما" از امشب دوم شهریور تا هفتم شهریور ساعت 23 از رادیو تهران پخش می‌شود. این نمایش درباره زندگی دختری است که در کودکی پدرش را از دست می‌دهد که برای او ثروت زیادی به ارث گذاشته است. دختر تحت سرپرستی عمو و زن عمویش بزرگ می‌شود.

تا اینکه به سن ازدواج می‌رسد، همسر عمو می‌خواهد با هدف به دست آوردن ثروت دختر او رابه یکی از اقوام نزدیک خود شوهر بدهد، ولی دختر که تمایلی به این ازدواج ندارد، به شمال کشور سفر می‌کند، اما در میان راه تصادف می‌کند و به کما می‌رود. این نمایش به کارگردانی صدرالدین شجره تهیه شده است.