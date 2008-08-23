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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۵۰

145 طرح در هفته دولت در خوی به بهره برداری می رسد

ارومیه - خبرگزاری مهر: همزمان با هفته دولت 145 طرح عمرانی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی با اعتبار 200 میلیارد ریال در شهرستان خوی به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، معاون استاندار و فرماندار خوی صبح امروز در نشست خبری افزود: 43 طرح مخابراتی ، هشت باب مدرسه در مناطق شهری و روستایی 13 طرح بهداشتی و درمانی، آبرسانی و برق رسانی به هفت روستا و بهسازی و آسفالت جاده خوی به سلماس و خوی به سه راهی ایواوغلی از مهمترین طرحهای آماده بهره برداری در بخش عمرانی است.

ابراهیم محمد لو از آماده بهره برداری شدن سد انحرافی شوریک خوی با ظرفیت آبیاری چهار هزار و 500 هکتار از اراضی منطقه خبر داد وبیان داشت: در هفته دولت یک واحد پرورش بوقلمون ، دو واحد کشت گلخانه ای و دو واحد پرورش مرغ گوشتی در بخش کشاورزی خوی به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به طرحهای آماده بهره برداری در بخش صنعت هم گفت: در هفته گرامیداشت دولت با بهره برداری از کارخانه تولید قطعات تراکتور، کارخانه تولید کنسرو و پوره میوه و کارخانه های باطریسازی و تولید آسفالت چایپاره زمینه اشتغال 250 نفر فراهم خواهد شد.

وی یادآورشد: با بهره برداری از طرحهای عمران روستایی هم بیش از 12 هزار خانوار روستایی از مزایای این طرحها بهره مند می شوند.

کد مطلب 736719

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