این بازیگر و کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: نمایش "کاپوچینوی ایرلندی" را برای حضور در پنجمین جشنواره تئاتر ‌ماه ارائه داده و در حال تمرین آن هستم. این اثر به زندگی زن و شوهری می‌پردازد که دچار مشکل می‌شوند. مرد تدبیری می‌اندیشد تا زندگی خانوادگی را بهبود بخشد اما...

سروری‌نژاد افزود: این نمایش در بستری رئال اتفاق می‌افتد اما اجرا در فضایی سوررئالیستی است و آتوسا راستی و خود من در آن بازی می‌کنیم. لادن سیدکنهانی طراح صحنه و لباس و شهرام نیک‌یار آهنگسازی نمایش را بر عهده دارند. همچنین سحر بحرانی و شهرام شریف‌نیا در مقام دستیار کارگردان با من همکاری می‌کنند.

وی درباره دیگر فعالیت‌های خود در تئاتر یادآور شد: پارسال نمایشنامه "شهادت پیوتر ‌اوهه" مرژوک را که پایان‌نامه دانشگاهی‌ام بود به تئاتر شهر ارائه دادم که مورد موافقت مدیریت مجموعه نیز قرار گرفت. به خاطر تراکم برنامه‌های تئاتر شهر این اثر در نوبت دریافت سالن برای اجراست که امیدوارم هر چه زودتر آن را به صحنه ببرم.

بهرام سروری‌نژاد نمایش "محو" را در مقام کارگردان با بازی بنفشه توانایی و توفان مهردادیان سال 83 در تالار نو تئاتر شهر به صحنه برد و سال 86 در نمایش "یأجوج و مأجوج" رضا فیاضی به ایفای نقش پرداخت.