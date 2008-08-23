پرهیز از اثرگذاری تمایلات فکری، حزبی، قومی و مذهبی در تصمیمات وزارت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، علی کردان وزیر کشور که برای آغاز به کار رسمی فرمانداری ویژه کاشان به این شهر سفر کرده بود، در جمع شهرداران، بخشداران و اعضای شورای شهر و شهرهای توابع این شهرستان گفت : مجموعه وزارت کشور محلی است برای دفاع از حقوق تمام شهروندان، احزاب، گروه‌ها و ...که در گستره این کشور اسلامی زندگی می‌کنند.



وی با اشاره به اینکه وزارت کشور باید فضایی ایجاد کند که مردم نسبت به حقوق خویش واقف باشند و هر کسی در محدوده خود گام بردارد، تصریح کرد: لازمه این کار این است که همکاران من ملتزم به اجرای قانون باشند.



کردان خاطر نشان کرد : تشخیص مصلحت به عهده من و شما نیست ، قانونگذار حد و حدود مسئولان و مردم را مشخص کرده است و آن چیزی که باید ملاک تصمیم ‌گیری قرار گیرد قانون است و نباید تمایلات فکری، حزبی قومی و حتی علاقه‌های مذهبی را در تصمیم‌ گیری‌ها دخالت داد.



علی کردان در این سخنان به همکاران اجرایی خود توصیه کرد که در تمام اقدامات، تصمیم‌ گیری‌ها و ملاقات‌ها ملاک و مبنای کار قانون باشد چرا که اگر این کار انجام شود عین اسلام است.