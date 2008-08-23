مسابقه عکس ترافیک در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سرهنگ غفاری پیش از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: این مسابقه مقارن نیمه دوم مهرماه در قااب نمایشگاهی در مجموعه نمایشگاه های ناجا در استان فارس برپا می شود.

وی عنوان کرد: تخلفات و تصادفات، اخلاق و رفتار در رانندگی، کودک و ترافیک، انسان، خودرو و نقش آن در بروز معضلات ترافیکی از جمله محورهای این مسابقه است.

رئیس پلیس راهور استان فارس یادآور شد: متقاضیان شرکت در مسابقه می توانند حداکثر تا تاریخ 20شهریور ماه آثار خود را به دبیرخانه مسابقه واقع در شیراز، پل حر، جنب کلانتری 11زند، گروه تبلیغات زاگرس ارسال کنند.

وی با بیان اینکه شرکت در این مسابقه محدویت سنی ندارد، افزود: با توجه به این موضوع، آثار با توجه به گروه های سنی صاحبان آن مورد ارزیابی قرار می گیرد و برای شناسایی گروه سنی ارسال تصویر شناسنامه ضروری است.

به گفته این مسئول انتظامی به سه تن از نفرات برتر نیز جوایز نفیس و به 10اثر برگزیده لوح اهدا می شود.

سرهنگ غفاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح های انضباطی پلیس راهنمایی و رانندگی فارس گفت: طی دو ماه اخیر طرح های مختلف انضباط اجتماعی را آغاز کردیم و تا اول ماه رمضان نیز ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: از آنجایی که در ایام رمضان تردد راننگان نیز به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می یابد لذا این طرح ها را تا ماه رمضان پیگیری می کنیم.

رئیس پلیس راهور فارس بیان کرد: در راستای تشدید کنترل انضباط اجتماعی و ترافیکی در سه مرحله طرح های ویژه را پیش بینی کردیم که طی دو ماه اخیر دو مرلبه از طرح اجرا شده و هم اکنون نیز مرحله سوم آن را شروع کرده ایم.

وی ضمن ارزیابی مطلوب از تاثیرگذاری اجرای این طرح ها در روند رفتارهای ترافیکی و تصادفات درون شهری، خاطرنشان کرد: با اجرای طرح های مذکور بر اساس آمار پزشکی قانونی، شمار کشته شدگان تصادفات درون شهری استان هشت درصد کاهش یافته است.

رئیس پلیس راهور فارس ادامه داد: در راستای اجرای دو مرحله از طرح تشدید کنترل انضباط اجتماعی 500دستگاه خودرو ظزف یک ماه گذشته در بزرگراه های میرزای شیرازی، چمران، جمهوری اسلامی و رحمت در شیراز به خاطر تخلفات حادثه سازی نظیر لایی کشیدن، حرکات نمایشی، سبقت از سمت راست، حرکات مارپیچ، سرعت غیر مجاز و... متوقف شدند.

وی همچنین اعلام کرد: آن دسته از رانندگانی که دارای گواهینامه "ب1" هستند در صورت انجام تخلفات حادثه ساز و تصادف در صورت مقصر بودن، گواهینامه آنها ضبط شده و به گواهینامه نوع یک ساله تغییر می کند و در انتهای زمان قانونی یک سال باید به صورت مجدد آزمون بدهند.

رئیس پلیس راهور فارس همچنین بیان کرد: با توجه به اینکه پروژه احداث قطار شهری شیراز به خیابانهای زند و میدان امام حسین(ع) رسیده است برخی تغییرات ترافیکی را در این خیابانها و مناطق اطراف آن به وجود آورده ایم.

سرهنگ غفاری گفت: بر این اساس، در خیابان سعدی از جنوب به شمال و در خیابان رودکی نیز برعکس قبل، از شمال به جنوب یک طرفه شده است.

وی ادامه داد: درخیابانهای فرعی که در حد فاصل رودکی و سعدی قرار دارند نیز به تناسب موقعیت ترافیکی تغییراتی ایجاد شده است.

این مسئول با بیان اینکه از شهروندان تقاضا داریم نسبت به استفاده از وسیله حمل و نقل عمومی و برای روان سازی ترافیک در این خیابانها همکاری های لازم را داشته باشند، افزود: از آنجایی که مقارن ایام شهریور شهروندان برای انجام خریدهای مدارس بیشتر به این محورها مراجعه می کنند انتظار داریم نسبت به روان سازی ترافیک تلاش بیشتری صورت دهند.