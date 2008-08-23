ابداع سیستم انتقال انرژی الکتریسیته بدون سیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان شرکت اینتل و ام آی تی با استفاده از قوانین اولیه فیزیک مبنی بر توانایی سیم پیچ هایی که دارای بسامد یکسان هستند در انتقال انرژی از فاصله ای معین، سیستم انتقال انرژی را ابداع کرده اند که به کابل های هادی جریان نیاز نداشته و به میزان زیادی از اتلاف انرژی در هنگام انتقال جلو گیری می کند.

به گفته مسئولان اینتل، کاربران با استفاده از این سیستم می توانند به کمک یک فرستنده بزرگ انرژی که بر روی دیوار نصب شده و یا داخل آن قرار گرفته و همچنین تعدادی گیرنده که بر روی صندلی یا میز نصب شده است از این سیستم قابل شارژ استفاده کنند.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، محققان شرکت اینتل در آزمایشات خود دریافتند که به کمک این روش می توانند یک لامپ 60 واتی را از فاصله 7 فیت به میزان 50 درصد روشن کنند. همچنین پژوهشگران ام آی تی نیز در سال گذشته بر روی امکان استفاده از این سیستم برای تولید دستگاه خودکار تنظیم ضربان قلب و قلب مصنوعی استفاده کرده بودند.

اکنون محققان دو شرکت در حال بررسی امکان ساخت لپ تاپی هستند که قابلیت استفاده از این سیستم جدید انتقال انرژی را داشته باشد.