اسامی تیم ملی اعلام شد / مهدوی کیا و هاشمیان دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام کادر فنی بازیکنان زیر به اردوی تیم ملی کشورمان برای دیدارهای مقدماتی جام جهانی دعوت شده اند: جواد نکونام ، مسعود شجاعی ، آندارنیک تیموریان ، فریدون زندی ، وحید هاشمیان ، مهرزاد معدنچی ، رسول خطیبی ، محمد نصرتی ، ایمان مبعلی ، رحمان احمدی ، غلامرضا رضایی ، مجتبی شیری ، محمدرضا خلعتبری ، میلاد زنیدپور ، مجید غلام نژاد ، مجتبی جباری ، سید جلال حسینی ، ابراهیم صادقی ، کیانوش رحمتی ، مازیار زارع ، سید هادی عقیلی ، سید جلال رافخوایی ، ابراهیم میرزاپور ، علیرضا واحدی نیکبخت ، ستار زارع ، وحید طالب لو ، مهدی رجب زاده ، حسین کعبی ، پژمان نوری ، میلادمیداودی ، احسان حاج صفی ، احمد ال نعمه ، محسن بنگر ، سید مهدی رحمتی ، محمد پروین ، سید مهدی سید صالحی ، محمد نوری و مهدی مهدوی کیا.

براساس اعلام روابط عمومی فدراسیون فوتبال از بین این 38 بازیکن، 25 بازیکن، بنا به صلاحدید سرمربی تیم ملی کشورمان برای دیدار با تیم ملی عربستان گزینش خواهند شد و امکان دعوت شدن نفراتی غیر از این افراد نیز وجود خواهد داشت.