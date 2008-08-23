طرح پزشک خانواده از نبود متولی واحد رنج می برد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی در مراسم روز پزشک که امروز در سالن همایش های رازی برگزار شد، با تاکید بر اهمیت جایگاه پزشک عمومی در نظام سلامت، اظهارداشت: بدون توجه به این جایگاه نمی توان شاهد تغییر و تحول چشمگیری در سلامت مردم بود.

وی با اشاره به پایان سومین سال اجرای طرح پزشک خانواده، افزود: اجرای این طرح نشان از بلوغ در نظام سلامت دارد و اینکه با آمد و شد دولتها تغییری در کار بنیادی به وجود نیامده است.

وزیر بهداشت در عین حال به چالشهایی که در پیش روی اجرای طرح پزشک خانواده وجود دارد، اشاره کرد و گفت: این مشکلات بدون تیم بزرگ سلامت قابل حل نیست.

وی یکی از مهم ترین چالشهای طرح پزشک خانواده را، نبود یک متولی واحد برای پاسخگویی به مشکلات دانست و تصریح کرد: برای پاسخگویی به مردم و مسئولین، این متولی باید از اختیارات کافی برخوردار باشد.

لنکرانی با عنوان این مطلب که باید از طرح پزشک خانواده در نظام سلامت به صورت بنیادین دفاع کنیم، افزود: عدم حفظ جایگاه این طرح باعث خواهد شد نظام سلامت شکست بخورد که آثار سوء آن تا مدت های طولانی نظام سلامت کشور را دچار آسیب خواهد ساخت.

وی بر اهمیت طرح پزشک خانواده در وزارت بهداشت و برگزاری جلساتی که هر دو یا سه هفته با حضور او در این وزارتخانه برگزار می شود، اشاره کرد و گفت: این جلسات با هدف برطرف ساختن مشکلات طرح پزشک خانواده برگزار می شود.

وزیر بهداشت از مرتفع شدن مشکلات بیمه ای و ادامه تحصیل پزشکان خانواده خبر داد و افزود: پزشکانی که به مدت سه سال در این طرح حاضر بوده اند می توانند بدون آزمون و با گذراندن دوره پودمانی، وارد حوزه دستیاری شوند.

وی با تاکید بر عملیاتی شدن این طرح در سال جاری، گفت: متاسفانه به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیری، در پرداختی های پزشکان خانواده دچار بحران هستیم.

لنکرانی، تخصص پزشک خانواده را موجب نادیده گرفتن جایگاه پزشک عمومی در این طرح دانست و افزود: اگر پزشک عمومی نقش تعریف شده ای در نظام سلامت پیدا نکند دچار تزلزل خواهد شد.