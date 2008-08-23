مشوقهای سرمایه گذاری در نواحی صنعتی آذربایجان غربی اعطا می شود

نادر صفر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: سرمایه گذاران در صورت رعایت شرایط در سه ماده ساخت و ساز ، اشتغال و تولید در شهرکها و نواحی صنعتی از 45 درصد تسهیلات تشویقی برخوردار خواهند شد .

وی اتمام طرح در مدت یک سال، اشتغالزایی برای 50 نفر، استمرار تولید در مدت دو سال با حداقل 85 درصد ظرفیت تولید را از جمله شرایطی اعلام کرد، که متقاضیان سرمایه گذاری با اجرای آنها می توانند از تشویقهای بعد از قرارداد برخوردار شوند .

وی با اشاره به اعمال تخفیف در واگذاری زمین به سرمایه گذاران اظهار داشت: در شهرکها و نواحی صنعتی که در مناطق محروم استان قرار دارند ، سرمایه گذاران از تخفیف 50 درصدی در استفاده از زمین برخوردار می شوند .

هم اکنون 17 شهرک صنعتی در آذربایجان غربی وجود دارد.