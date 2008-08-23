کاپیتولاسیون همچنان بند مورد اختلاف توافقنامه طولانی بغداد و واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی محیط، مسئولان عراقی و آمریکایی پرده از این موضوع برداشتند که هنوز بر سر موضوعاتی از توافقنامه امنیتی طولانی مدت بین بغداد و واشنگتن اختلاف وجود دارد که از جمله آن موضوع ( کاپیتولاسیون ) اعطای مصونیت به نظامیان آمریکایی دربرابر قانون اساسی عراق ، آن هم در صورتی است که به جنایتی مرتکب شوند.

این درحالی است که کاندولیزا رایس وزیر امورخاجه آمریکا که پنجشنبه گذشته در دیداری غیر منتظره وارد بغداد شد، اعلام کرد: توافق بر سر این توافقنامه بسیار نزدیک است.

در این حال " سید صدر الدین قپانچی " خطیب جمعه نجف اشرف روزگذشته در خطبه های نماز جمعه خود اعلام کرد : مسئله توافقنامه امنیتی طولانی مدت بین عراق و آمریکا که این روزها مذاکرات درباره آن درحال انجام است، مسئله ای سرنوشت ساز است که آینده ملت عراق به آن بستگی دارد و توافق بر سر این توافقنامه نباید از سوی دولتمردان عراقی بلکه از سوی ملت باید صورت گیرد.

" صدر الدین قپانچی " در عین حال تاکید کرد : هیچ کس حق ندارد بدون خواست و اراده ملت عراق یا کسب رای و نظر مرجعیت عالی عراق درباره این مسئله تصمیم گیری کند.

وی همچنین تصریح کرد : پیش از امضای این توافقنامه باید متن آن برای ملت عراق شفاف و روشن شود.

ازسوی دیگر ابراهیم جعفری رئیس جریان اصلاح ملی و نخست وزیر سابق عراق درباره توافقنامه امنیتی گفت: این توافقنامه اوضاع عراق را بدتر از پیش می کند.

نخست وزیر عراق و جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبرسال2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی وامنیتی می شود به امضا رساندند.